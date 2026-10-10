Σε εφαρμογή τίθεται στην Τουρκία η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, μετά τη δημοσίευση του σχετικού κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σήμερα, 10 Οκτωβρίου. Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, εισάγοντας υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, περιορισμούς στη χρήση των πλατφορμών από ανηλίκους και ενισχυμένα εργαλεία γονικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Η επιβεβαίωση της ηλικίας θα πραγματοποιείται κατά τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της κρατικής ψηφιακής πύλης e-Devlet, με τη διαδικασία να πιστοποιεί την ηλικιακή κατηγορία του χρήστη χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη της ταυτότητάς του στις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιωτικοί λογαριασμοί και περιορισμοί για τους εφήβους

Ειδικές προβλέψεις θεσπίζονται και για τους εφήβους ηλικίας 15 ετών και άνω, οι οποίοι θα υπάγονται σε αυστηρότερο καθεστώς προστασίας. Οι λογαριασμοί τους θα είναι ιδιωτικοί από προεπιλογή, ενώ δεν θα επιτρέπονται οι ζωντανές μεταδόσεις και οι εξατομικευμένες διαφημίσεις. Παράλληλα, η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων θα περιορίζεται σε λογαριασμούς που οι ίδιοι ακολουθούν, ενώ οι λίστες των ακολούθων τους δεν θα είναι ορατές σε τρίτους.

Στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις ρυθμίσεις των λογαριασμών των παιδιών τους, να θέτουν χρονικά όρια στη χρήση των εφαρμογών και να εγκρίνουν τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών.

Για τους ήδη υφιστάμενους λογαριασμούς προβλέπεται μεταβατική περίοδος, με την επαλήθευση της ηλικίας να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027. Οι λογαριασμοί που ανήκουν σε παιδιά κάτω των 15 ετών θα κλείσουν, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος κανονισμός.