Σοκάρει βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με νοσοκόμα στην Τουρκία να κακοποιεί βρέφος σε θερμοκοιτίδα.

Το βάναυσο περιστατικό σημειώθηκε τον Μάιο του 2021 σε ένα μαιευτήριο στην πόλη Καχραμανμάρας στη νότια Τουρκία. Η νοσοκόμα φαίνεται να χτυπά επανειλημμένα το νεογέννητο βρέφος, με αποτέλεσμα το κορίτσι που είναι πλέον 5 ετών να μείνει παράλυτο.

Η νεογέννητη Ντενίζ Εσίν τοποθετήθηκε σε θερμοκοιτίδα στο μαιευτήριο, καθώς γεννήθηκε λιποβαρής. Κάποιες ημέρες αργότερα, μια άλλη νοσοκόμα παρατήρησε ότι το μωρό είχε πρήξιμο στο αριστερό της πόδι. Μετά από εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν πως ήταν σπασμένο.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί, μέχρι που ήρθαν αντιμέτωποι με το περιεχόμενο των καμερών.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή οι εικόνες είναι σκληρές:

Άμεσα, η διοίκηση του νοσοκομείου μετέφερε την Ντενίζ σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο χωρίς να ενημερώσει τους γονείς της για τη βία που υπέστη στα χέρια μιας νοσοκόμας. Το βρέφος πήρε εξιτήριο και οι γονείς της, το μόνο που γνώριζαν ήταν ότι το παιδί τους είχε σωματικές αναπηρίες και εγκεφαλική παράλυση.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του μαιευτηρίου, μετά από εσωτερική διοικητική έρευνα, απέλυσε τη νοσοκόμα Hazel Dırık B, ενώ της ασκήθηκε και ποινική δίωξη και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Οι γονείς του κοριτσιού έμαθαν όλη την αλήθεια, όταν τους έστειλαν email τον Ιούνιο του 2024, που τους ενημέρωνε για την ημερομηνία δίκης της νοσοκόμας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στην Τουρκία, εμφανίστηκε υλικό από κάμερα ασφαλείας που έδειχνε τη νοσοκόμα να παίρνει δείγμα αίματος για 14 λεπτά.

Το ρεπορτάζ του καναλιού DHA (Demiroren Haber Ajanci) στην Τουρκία δείχνει πως είναι η μικρή Ντενίζ 5 χρόνια μετά, αφού πλέον αντιμετωπίζει σωματικές και εγκεφαλικές αναπηρίες.

Δείτε το βίντεο: