Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον ανήλικο δράστη της πολύνεκρης επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμανμαράς (Kahramanmaraş) έρχονται στο φως, καθώς η έρευνα εστιάζει στον προγραμματισμό της επίθεσης και στην κατάθεση του πατέρα του, ενώ οι Αρχές εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας και τις ψηφιακές επιχειρήσεις.

Σχεδιασμός επίθεσης ημέρες πριν

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελεί έγγραφο που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του δράστη και αποδεικνύει ότι η επίθεση είχε σχεδιαστεί εκ των προτέρων.

«Θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επίθεση στο εγγύς μέλλον», φέρεται να είχε γράψει.

Το έγγραφο φέρεται να δημιουργήθηκε στις 11 Απριλίου, πέντε ημέρες πριν από την επίθεση. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Γενική Εισαγγελία εκτιμά ότι πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια, χωρίς σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.

Τι είπε ο πατέρας του 14χρονου στην απολογία του

«Πριν από περίπου ένα μήνα, ο γιος μου με ρώτησε πότε θα τον άφηνα να πυροβολήσει, αφού οι φίλοι του πυροβολούσαν. Είδα το γιο μου να προσπαθεί να πάρει το όπλο και θύμωσα μαζί του. Του είπα ότι ένα όπλο είναι θέμα τιμής και ότι θα του άφηνα ένα, όταν θα συνταξιοδοτούμουν. Του έδωσα ελπίδα λέγοντας ότι αν είχε καθαρό μητρώο και πήγαινε σε ένα καλό σχολείο, θα μπορούσαμε να του πάρουμε ένα όπλο».

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki saldırganın otopsi raporu ortaya çıktı. (Sabah) • Ellerinde naylon koruma poşeti, sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi olduğu saptandı.

Kahramanmaraş saldırganının otopsi raporu 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin sırtına 4 elektrod ped bağlayıp okula geldiği öğrenildi Mersinli'nin ölüm nedeni, arbede sırasında sağ bacağına aldığı kesici-delici yara ve buna bağlı yoğun kan kaybı olarak belirlendi…

Τι άλλο υποστηρίζει ο πατέρας του

Ο πατέρας του δράστη δήλωσε ότι τα όπλα της επίθεσης ήταν δικά του: διέθετε επτά νόμιμα πιστόλια και δύο κυνηγετικά, φυλαγμένα στο σπίτι. Κατέθεσε πως ο γιος του πήρε πέντε πιστόλια από το υπνοδωμάτιο, όπου βρίσκονταν σε κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο. Τόνισε ότι όπλα και γεμιστήρες ήταν αποθηκευμένα χωριστά και ασφαλισμένα, χωρίς να γνωρίζει πώς ο ανήλικος τα άνοιξε, εκτιμώντας ότι ίσως το έμαθε μέσω διαδικτύου.

Ο Ουγκούρ Μερσινλί ανέφερε επίσης, ότι ο γιος του παρακολουθούνταν από ψυχολόγο τους τελευταίους δύο μήνες, ο οποίος είχε εκφράσει ανησυχίες για την κοινωνική του προσαρμογή και είχε προτείνει περαιτέρω ή μελλοντική ψυχιατρική αξιολόγηση. Παράλληλα, οι γονείς είχαν απευθυνθεί και σε ψυχολόγους της αστυνομίας, οι οποίοι, όπως είπε, δεν είχαν εντοπίσει κάτι ανησυχητικό.

«Ήταν έξυπνο παιδί, αλλά απομονωμένο»

Στην κατάθεσή του, περιέγραψε τον γιο του ως πολύ έξυπνο, αλλά εσωστρεφή, και απομονωμένο. Ανέφερε ότι περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και σε βιντεοπαιχνίδια, κυρίως στα αγγλικά, χωρίς να μοιράζεται το περιεχόμενο με την οικογένεια.

Πρόσθεσε ότι έπαιζε συχνά πολεμικά παιχνίδια, είχε λίγους φίλους και εμφάνιζε έντονες εναλλαγές στη διάθεσή του.

Η επαφή με τα όπλα και το περιστατικό στο σκοπευτήριο

Ο πατέρας ανέφερε ότι ο γιος του είχε δείξει πρόσφατα ενδιαφέρον για τα όπλα και ζητούσε να μάθει τη χρήση τους. Λίγες ημέρες πριν την τραγωδία, τον πήγε σε σκοπευτήριο της αστυνομίας, όπου του επέτρεψε να πυροβολήσει υπό επίβλεψη, πιστεύοντας ότι θα εκτονώσει την περιέργειά του. Ο Ουγκούρ Μερσινλί υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν σαφή προειδοποιητικά σημάδια, καθώς δεν είχε παρατηρήσει βίαιη συμπεριφορά, αν και αναγνώρισε την ψυχολογική αστάθεια και την κοινωνική απομόνωση του γιου του.

Στοιχεία από την έκθεση αυτοψίας

Νέα κρίσιμα στοιχεία για το θάνατο του 14χρονου δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμάνμαρας φέρνει στο φως η ιατροδικαστική έκθεση.

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι. Όπως καταγράφηκε, το αντικείμενο είχε τη μία πλευρά αμβλεία και την άλλη αιχμηρή, ενώ ο θάνατος επήλθε από βαριά εξωτερική αιμορραγία λόγω ρήξης μεγάλου αγγείου.

Η ιατροδικαστική έκθεση καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση της σορού, ρίχνοντας φως στις συνθήκες μετά τον τραυματισμό. Όπως αναφέρεται, ο δράστης είχε ύψος 1,79 μ. και βάρος περίπου 85-90 κιλά. Εντοπίστηκαν ελαφρές νεκρικές κηλίδες σε σημεία χωρίς πίεση, ενώ στο σώμα υπήρχαν εκτεταμένα ίχνη αποξηραμένου αίματος. Στα χέρια του βρέθηκαν προστατευτικές νάιλον σακούλες και στην πλάτη τέσσερα ηλεκτρόδια.

Βίντεο δείχνει τον 14χρονο να εκπαιδεύεται σε σκοποβολή

Ο 14χρονος δράστης Μαρτυρία αυτόπτη

Την ίδια στιγμή, καταθέσεις μαρτύρων φωτίζουν τις δραματικές στιγμές μέσα στο σχολείο και την προσπάθεια ακινητοποίησης του δράστη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Νετζμετίν Μπεκτσί, εργαζόμενου ως μάγειρα στη Διεύθυνση Νεολαίας και Αθλητισμού και πατέρα δύο μαθητών του σχολείου, ο ίδιος έσπευσε στο σημείο μόλις άκουσε πυροβολισμούς. Όπως ανέφερε, εισήλθε από την πίσω είσοδο και είδε εκπαιδευτικούς και προσωπικό, να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον δράστη στις σκάλες.

Συμμετείχε και ο ίδιος στην επέμβαση, χρησιμοποιώντας μαχαίρι για να τον εμποδίσει να διαφύγει ή να τραυματίσει άλλους. «Στόχος μου ήταν να αποτρέψω τη διαφυγή του και να μην κάνει κακό σε άλλους», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης είχε μεγαλόσωμη σωματοδομή, γεγονός που τον έκανε να πιστεύει αρχικά ότι επρόκειτο για άτομο 25-30 ετών.

Σκηνές πανικού

Η μαρτυρία αποτυπώνει και το χάος που επικράτησε στο σχολείο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά την άφιξη της αστυνομίας κατευθύνθηκε προς τις αίθουσες αναζητώντας τα παιδιά του, μέσα στον πανικό. Όπως είπε, κατάφερε να παραλάβει την κόρη του, ενώ ο γιος του σώθηκε, καθώς είχε κρυφτεί στις τουαλέτες την ώρα των πυροβολισμών.

Το χρονικό της επίθεσης

«Ο έφηβος ο οποίος άνοιξε πυρ την Τετάρτη (16/4), σε σχολικό ίδρυμα στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους, οκτώ συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό, είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», αναφέρει με ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Παράλληλα, οι Αρχές σημειώνουν πως ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός Επιθεωρητής, συνελήφθη και κρατείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε Πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό, πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Κυβερνο-επιχειρήσεις και συλλήψεις

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις Αρχές Ασφαλείας, εντείνεται η καταστολή στο διαδίκτυο για περιεχόμενο που εξυμνεί τη βία ή προκαλεί πανικό. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 94 άτομα, ενώ συνολικά 1.104 λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποκλειστεί.

Κλειστά σχολεία – Νέα μέτρα ασφάλειας

Στο μεταξύ, οι αστυνομικές Αρχές προχωρούν σε άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων, υπό τον συντονισμό των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας. Τα σχολεία στο Καχραμανμαράς παραμένουν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ σε άλλες επαρχίες καταγράφονται διακοπές μαθημάτων, λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων γύρω από σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και η ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.