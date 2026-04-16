«Ο έφηβος ο οποίος άνοιξε πυρ χθες Τετάρτη σε σχολικό ίδρυμα στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννιά ανθρώπους, οκτώ συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό, είχε αποτίσει φόρο τιμής στον δράστη μισογυνικής σφαγής στις ΗΠΑ», ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική αστυνομία.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», αναφέρει με ανακοίνωση της η αστυνομία.

Παράλληλα, οι Αρχές σημειώνουν πως ο πατέρας του 14χρονου, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός επιθεωρητής, συνελήφθη και κρατείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει. Εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Ο δράστης του χθεσινού μακελειού, 14 ετών, είναι επίσης νεκρός, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, ο Μουκερέμ Ουνλιέρ, έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την ένοπλη επίθεση.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από την ένοπλη επίθεση – Ο 14χρονος φαίνεται πως πυροβολεί δύο συμμαθητές του:

«Υλικό πληροφορικής που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (…) αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό», τόνισαν οι Αρχές.

«Μαθητής έφθασε στο σχολείο με όπλα, κατά τα φαινόμενα του πατέρα του, στη σάκα πλάτης του», κατόπιν «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως», είπε ο κ. Ουνλιέρ.

Δείτε βίντεο με τον 14χρονο δράστη πριν από τη επίθεση:

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.

Ωστόσο, αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα , εκ των οποίων τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.

Αμεση παρέμβαση υπουργείου Δικαιοσύνης – Έρευνα σε πλήρη εξέλιξη

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, ανακοινώνοντας την έναρξη επίσημης έρευνας από την Εισαγγελία του Καχραμάνμαράς, με ενισχυμένη εισαγγελική παρουσία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο NSosyal: «Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν οριστεί 3 αντιεισαγγελείς και 4 εισαγγελείς. Ο γενικός εισαγγελέας μας και οι αρμόδιοι εισαγγελείς συνεχίζουν τις έρευνές τους στον τόπο του συμβάντος. Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας έχει ληφθεί απόφαση απαγόρευσης μετάδοσης ειδήσεων και είναι σημαντικό τα μέσα ενημέρωσης να τηρήσουν με ευαισθησία το απόρρητο της έρευνας. Οι απαραίτητες ενημερώσεις για όλα τα στάδια της έρευνας θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές».

Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε άμεσα, με την αποστολή υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην περιοχή και την ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί διόρισε 4 επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και 4 επιθεωρητές της αστυνομίας για τη διερεύνηση του περιστατικού. Παράλληλα, ο ίδιος, μαζί με τον υπουργό Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν και τον υπουργό Υγείας Κεμάλ Μεμίσογλου, μετέβησαν στο Καχραμάνμαράς.