Με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά των τοπικών αξιωματούχων που εγκατέλειψαν την παράταξή του για να ενταχθούν στο κόμμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε το Σάββατο (13/9) ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης. Η μετακίνηση αυτή των αιρετών τους τελευταίους μήνες έχει επιτρέψει στο κυβερνών AKP να ανακτήσει τον έλεγχο κρίσιμων δήμων, ανατρέποντας εν μέρει την εικόνα των τοπικών εκλογών του 2024.

Μιλώντας σε χιλιάδες υποστηρικτές του στη συνοικία Ούσκιουνταρ της Κωνσταντινούπολης, ο ηγέτης του σοσιαλδημοκρατικού Νέου Κόμματος (Yeni Parti), Οζγκιούρ Εζέλ, εξαπέλυσε τα πυρά του κατά των αποστατών: «Χάρισμά τους οι προδότες και οι πουλημένοι!».

Η συγκεκριμένη συνοικία πέρασε ξανά στα χέρια του ισλαμοσυντηρητικού AKP μόλις αυτή την εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά τη σύλληψη του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της στα τέλη Ιουλίου, γεγονός που ακολουθήθηκε από την αποστασία τεσσάρων μελών του δημοτικού συμβουλίου προς όφελος του κυβερνώντος κόμματος (το οποίο το 2024 είχε υποστεί σε τοπικό επίπεδο τη βαρύτερη ήττα του των τελευταίων είκοσι ετών).

Αλλάζει ο χάρτης στην Κωνσταντινούπολη

Το φαινόμενο των αποσκιρτήσεων αποτυπώνεται έντονα στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης. Μετά την προσχώρηση τριών αντιπολιτευόμενων δημάρχων στο στρατόπεδο του Ερντογάν, το AKP ελέγχει πλέον τα 20 από τα συνολικά 39 δημοτικά συμβούλια της μητρόπολης (από 13 που του είχαν απομείνει αμέσως μετά τις κάλπες του 2024).

Η τάση αυτή, ωστόσο, παρατηρείται εθνικά ήδη από πέρυσι. Δεκάδες δήμαρχοι σε όλη την Τουρκία έχουν κάνει τον ίδιο πολιτικό ελιγμό, εν μέσω ενός κύματος συλλήψεων αιρετών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι κατηγορούνται γενικώς για υποθέσεις «διαφθοράς».

Πολιτικοί αναλυτές εξηγούν ότι οι μεταπηδήσεις αντανακλούν την τεράστια πίεση που υφίσταται η τουρκική αντιπολίτευση μετεκλογικά. Αποκορύφωμα αυτής της πίεσης αποτέλεσε η σύλληψη, τον Μάρτιο του 2025, του δημοφιλούς δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείτο ο υπ’ αριθμόν ένα πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν.

Απηχώντας το κλίμα δυσαρέσκειας που επικρατεί στη βάση, ο Χαμπίπ Γκιουλ, ένας 66χρονος συνταξιούχος οδηγός ταξί που βρέθηκε στη συγκέντρωση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Προσπαθούν να κερδίσουν τις εκλογές με πιέσεις κι εξαναγκασμούς».

Μήνυμα συσπείρωσης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζγκιούρ Εζέλ επιχείρησε να ανυψώσει το ηθικό των οπαδών του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να ιδρύσει το Νέο Κόμμα στα τέλη Ιουλίου, καθώς η τουρκική δικαιοσύνη τον είχε απομακρύνει νωρίτερα από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Δίνοντας το στίγμα της επόμενης μέρας, διαμήνυσε: «Κανένας δεν πρέπει να χάσει την ελπίδα. Κανένας δεν πρέπει να φοβηθεί. Θα πάμε στις κάλπες και θα κερδίσουμε τις εκλογές!».