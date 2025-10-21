Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεκινά σήμερα μια σημαντική περιοδεία σε τρεις χώρες του Κόλπου – το Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ – με βασικό στόχο την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και την προώθηση της περιφερειακής διπλωματικής επιρροής της Άγκυρας.

Η επίσκεψη αναμένεται να επισφραγιστεί με την υπογραφή μιας σειράς νέων συμφωνιών, εμβαθύνοντας περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις.

Στόχοι της Επίσκεψης

Σύμφωνα με τον διευθυντή επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο Ερντογάν και οι ηγεσίες των χωρών υποδοχής θα εξετάσουν «όλες τις πτυχές» των διμερών σχέσεων και θα συζητήσουν βήματα για την «περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας».

Επιπλέον, ο Ντουράν ανέφερε σε ανάρτησή του στο δίκτυο X ότι οι συνομιλίες θα περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και άλλα διεθνή ζητήματα. Η υπογραφή «αρκετών συμφωνιών» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των διμερών σχέσεων.

Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται το Κατάρ, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την επίτευξη συμφωνίας για την αγορά 24 μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης, καθώς η Άγκυρα επιδιώκει την ενίσχυση του στόλου της.

Διευκόλυνση από το Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, το Ηνωμένο Βασίλειο – μέλος της κοινοπραξίας Eurofighter – έχει αναλάβει ρόλο διευκολυντή στις συνομιλίες. Οι συζητήσεις αφορούν τη μεταφορά των 24 αεροσκαφών Tranche 3A που διαθέτει το Κατάρ στην Τουρκία, η οποία θεωρείται στενός στρατιωτικός σύμμαχος.

Παράλληλα, στην ατζέντα περιλαμβάνεται και το αίτημα της Τουρκίας για την αγορά 16 επιπλέον, νέων αεροσκαφών Tranche 4, ως μέρος μιας συμφωνίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε Εξέλιξη οι Τεχνικές Συζητήσεις

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις, ιδίως όσον αφορά τις τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Άγκυρα υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο διευκόλυνε τις πωλήσεις ως μέλος του κονσόρτσιουμ που περιλαμβάνει την Airbus SE, τη βρετανική BAE Systems Plc και την ιταλική Leonardo SpA.

Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι η Τουρκία ενδέχεται να δαπανήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ (11,6 δισεκατομμύρια δολάρια) για νέα και μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς και για πυραύλους αέρος-αέρος Meteor, που αναπτύχθηκαν από την MBDA, μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν οι BAE Systems, Airbus και Leonardo.

Προηγούμενες Επισκέψεις και Ιδιαιτερότητες

Το Κατάρ αποτελεί συχνό σταθμό του Τούρκου προέδρου, ενώ το Κουβέιτ είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το 2021. Ωστόσο, η τρέχουσα επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Ερντογάν επισκέπτεται το Ομάν ως πρόεδρος.

Ενεργειακή Διάσταση

Η περιοδεία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χρονικού της πλαισίου. Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο ιστοχώρος Al-Monitor, η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 26 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένου ότι το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν λειτουργούν τόσο ως παραγωγοί όσο και ως εισαγωγείς ενέργειας, η περιοδεία προσφέρει στην Άγκυρα μια σημαντική ευκαιρία να διερευνήσει νέους δρόμους για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της.

Με πληροφορίες από: Anadolu