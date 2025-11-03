Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, θα φιλοξενήσει σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, σύσκεψη αφιερωμένη στις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες από το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί νωρίτερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται η Τουρκία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Κατάρ, το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η τρέχουσα εκεχειρία στη Γάζα και οι ανθρωπιστικές συνθήκες στην περιοχή.

Πηγές του ΥΠΕΞ στην Άγκυρα αναφέρουν ότι ο Φιντάν αναμένεται να υποστηρίξει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να υπονομεύσει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός και θα καλέσει τη διεθνή κοινότητα να σταθεί σταθερά απέναντι σε «προκλητικές ενέργειές» του.

Ο Τούρκος υπουργός θα τονίσει επίσης τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των μουσουλμανικών κρατών, ώστε η εκεχειρία να αποτελέσει εφαλτήριο για μια διαρκή ειρήνη. Παράλληλα, αναμένεται να ζητήσει αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληγέντες στην Γάζα.

Τέλος, ο Φιντάν θα επιμείνει στη δημιουργία μηχανισμών που θα επιτρέψουν στους Παλαιστινίους να αναλάβουν τη διαχείριση και την ασφάλεια της Λωρίδας της Γάζας και θα επαναβεβαιώσει τη σημασία της λύσης δύο κρατών ως μονόδρομο για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ