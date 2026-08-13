Σε μια κομβική πολιτική κίνηση που αναδιαμορφώνει το σκηνικό της τουρκικής αντιπολίτευσης, ο φυλακισμένος Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο νεοσυσταθέν «Νέο Κόμμα».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση αντίδραση στη δικαστική καθαίρεση της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και την αμφιλεγόμενη επαναφορά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του.

Ο Ιμάμογλου, μέσω δήλωσης στο X, γνωστοποίησε την παραίτησή του από το CHP έπειτα από 17 χρόνια, υπογραμμίζοντας πως η απόφασή του υπαγορεύθηκε από τις αξίες του για το μέλλον της χώρας και την ευθύνη απέναντι στους πολίτες.

Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım, 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza… pic.twitter.com/Gpjo59Kwny — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CA_iletisim) August 12, 2026

Παράλληλα, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας πολιτικής διαδρομής με στόχο την οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής Τουρκίας.

Το «Νέο Κόμμα», το οποίο ιδρύθηκε τον προηγούμενο μήνα από τον πρώην πρόεδρο του CHP, Όζγκουρ Όζελ, και 90 ανεξάρτητους βουλευτές, συνιστά ήδη τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη χώρα.

Παρά τη δυναμική συσπείρωση γύρω από το νέο εγχείρημα, ο ευρύτερος κατακερματισμός των αντιπολιτευτικών δυνάμεων δημιουργεί ερωτήματα για το αν τελικά διευκολύνεται η διατήρηση της 23ετούς εξουσίας του Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει φυλακισμένος για περισσότερο από έναν χρόνο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες διαφθοράς τις οποίες αρνείται, ενώ είχε προηγηθεί η ακύρωση του Πανεπιστημιακού του Πτυχίου, ώστε να ανατραπεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στελέχη της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν κύμα πολιτικά παρακινούμενων διώξεων, η τουρκική κυβέρνηση επιμένει ότι πρόκειται για αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης.