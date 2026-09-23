Ο δήμαρχος Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, ανακοίνωσε σήμερα (23/9) την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πορεία ως ανεξάρτητος και θα παραμείνει στη θέση του δημάρχου της τουρκικής πρωτεύουσας.

Σε δήλωσή του που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο X, ο Γιαβάς συνέδεσε την απόφασή του με τη μακρά εσωκομματική και δικαστική αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η υπόθεση του συνεδρίου του CHP.

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir. Bugün aldığım karar da böyle bir karardır. 19 Mart’la… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2026

«Δεν είναι απόφαση που ελήφθη εν βρασμώ»

Ο Μανσούρ Γιαβάς τόνισε ότι η απόφασή του δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας αντίδρασης ή προσωπικής πικρίας, αλλά προϊόν μακράς σκέψης. Αναφερόμενος στην πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει η εσωκομματική αντιπαράθεση στο CHP, σημείωσε ότι οι εξελίξεις μετά τη 19η Μαρτίου (ημέρα σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου) έχουν οδηγήσει την τουρκική πολιτική σε ένα σημείο που προκαλεί, όπως είπε, θλίψη.

«Αυτό που καταλαβαίνω εγώ ως κομματική ιδιότητα είναι να τιμάς την ταυτότητα που φέρεις, να μην κάνεις τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται να σκύβουν το κεφάλι, να προσδίδεις κύρος στην πολιτική δομή που εκπροσωπείς στα μάτια του λαού και να εκπληρώνεις με τον προσήκοντα τρόπο την ευθύνη που έχεις αναλάβει.

Όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί ενότητα στην κορυφή της πολιτικής, ο λαός μπορεί, εφόσον το θέλει, να επιτύχει αυτή την ενότητα στη βάση.

Εμείς το πετύχαμε αυτό στην Άγκυρα», ανέφερε.

Ανεξάρτητη πολιτική πορεία

Στο σημείο αυτό ο Γιαβάς ανακοίνωσε επισήμως την αποχώρησή του από το CHP, επικαλούμενος, όπως είπε, ορισμένες δηλώσεις που έγιναν σήμερα. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να διαγράψει από την πολιτική του διαδρομή τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν.

«Σήμερα, εξαιτίας ορισμένων δηλώσεων που έγιναν, αποχωρώ από την ιδιότητα του μέλους του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και θέτω υπό την κρίση της κοινής γνώμης ότι συνεχίζω την πολιτική μου πορεία ως ανεξάρτητος», δήλωσε.

Παραμένει δήμαρχος της Άγκυρας ως ανεξάρτητος

Ο Γιαβάς διευκρίνισε ότι η αποχώρησή του από το CHP δεν συνεπάγεται αποχώρηση από τη δημαρχία της Άγκυρας. Αντίθετα, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα και για όλους τους κατοίκους της πρωτεύουσας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

«Γιατί για μένα η δημαρχία δεν είναι ένα σκαλοπάτι πολιτικής σταδιοδρομίας, αλλά μια παρακαταθήκη του λαού», επισήμανε.