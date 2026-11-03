Σε βίλα 250 τετραγωνικών μέτρων, εντός του σωφρονιστικού συγκροτήματος στο νησί Ιμραλί, μεταφέρθηκε ο ηγέτης του PKK, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή του στις διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση. Η μετακίνηση αποτελεί νέα εξέλιξη στην ειρηνευτική διαδικασία, η οποία παραμένει αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM θεωρεί ανεπαρκή τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, ζητώντας ουσιαστικά βήματα για την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο βουλευτής Μιτχάτ Σαντζάρ δήλωσε: «Η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει με μονομερείς προσδοκίες και απαιτήσεις».

Η βουλευτής Περβίν Μπουλντάν διευκρίνισε: «Θα ήταν ακριβέστερο να περιγραφεί απλώς ως ένας χώρος σχεδιασμένος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του».

Το αδιέξοδο του αφοπλισμού

Οι συνομιλίες μεταξύ Οτσαλάν και τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών αποσκοπούν στον αφοπλισμό του PKK, με την Άγκυρα να απαιτεί προηγουμένως επαληθευμένη παράδοση των όπλων.

Η κουρδική πλευρά ζητεί συνταγματικές εγγυήσεις για τη γλώσσα και την τοπική αυτονομία.

Αντιδράσεις εθνικιστών

Η μεταφορά προκάλεσε αντιδράσεις στον εθνικιστικό χώρο. Ο ηγέτης του Κόμματος Νίκης, Ουμίτ Οζντάγ, δήλωσε πως «ο δολοφόνος βρεφών Αμπντουλάχ Οτσαλάν δεν είναι πλέον καταδικασμένος κρατούμενος, αλλά ένας απελευθερωμένος τρομοκράτης που ζει στην ιδιωτική του βίλα».