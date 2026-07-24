O Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε επίσημα τη δημιουργία του «Νέου Κόμματος» στην Τουρκία, στο οποίο αναλαμβάνει τη θέση του πρώτου γενικού προέδρου.

Η κίνηση αυτή σφραγίστηκε με την ανεξαρτητοποίηση και προσχώρηση 91 βουλευτών που αποχώρησαν από τις τάξεις του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP).

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του καταστατικού ίδρυσης στο τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Οζέλ πραγματοποίησε κοινή προσευχή με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και κομματικά στελέχη.

Παράλληλα, οι διαδικασίες προχώρησαν με τη συγκρότηση των κεντρικών οργάνων της παράταξης αλλά και τον καθορισμό της ηγετικής ομάδας που θα την εκπροσωπεί στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Η σύνθεση των κομματικών οργάνων

Στην ίδια συνεδρίαση εξελέγη επίσης 80μελές Κομματικό Συμβούλιο (PM) και 15μελές Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Από τους 90 βουλευτές, οι 80 εντάχθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο, ενώ οι υπόλοιποι δέκα έμειναν εκτός του οργάνου. Μέρος αυτών αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Προεδρείο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων έχουν υποβληθεί αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας, στο πλαίσιο ερευνών που αφορούν κυρίως τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης και άλλους δήμους που διοικούνται από το CHP, δεν συμπεριλήφθηκαν στο Κομματικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγές στις βασικές θέσεις ευθύνης. Οι Αλί Μαχίρ Μπασαρίρ, Μουράτ Εμίρ και Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν, οι οποίοι ασκούσαν καθήκοντα αντιπροέδρων της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ανέλαβαν τις ίδιες θέσεις και στο «Νέο Κόμμα».