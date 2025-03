Οι Τούρκοι εισαγγελείς μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης ζήτησαν από το δικαστήριο να διατάξει την προφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων τεσσάρων συνεργατών του, ενόψει της δίκης τους που θ’ ακολουθήσει για δυο διακριτές υποθέσεις «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας», γνωστοποίησαν μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής οι υπηρεσίες του αιρετού και ηγέτη της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ιμάμογλου, βασικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αναμενόταν να είναι αντίπαλός τους στις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, αρνείται τις κατηγορίες, που χαρακτηρίζει «αδιανόητες» «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές». Πλέον το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει αν ο Ιμάμογλου θα παραμείνει προφυλακισμένος.

Η τελική απόφαση αναμένεται από τους 12 δικαστές εντός των επόμενων ωρών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραπέμπεται με τους νόμους περί διαφθοράς και περί τρομοκρατίας, με τον εισαγγελέα να απευθύνει τις επιμέρους κατηγορίες.

Στο Δικαστήριο εξακολουθεί να βρίσκεται καθώς ξημερώνει Κυριακή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Το ζήτημα της προφυλάκισης ή όχι του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, έχει δημιουργήσει όπως είναι εύλογο μια ακόμη νύχτα αγωνίας στην Τουρκία με χιλιάδες πολίτες της χώρας να βρίσκονται στους δρόμους, έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης αλλά και το δικαστικό μέγαρο, από το απόγευμα του Σαββάτου. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκε εκεί με αυτοκινητοπομπή, μαζί με 90 από τους υπόλοιπους συλληφθέντες και παρουσιάστηκε αρχικά στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον δικαστή.

Έξω από το δικαστικό μέγαρο η ρίψη χημικών, δακρυγόνων και βομβίδων κρότου -λάμψης, από πλευράς των αστυνομικών δυνάμεων προς τους χιλιάδες συγκεντρωμένους υποστηρικτές του Ιμάμογλου υπήρξε εκτεταμένη, με την ατμόσφαιρα να γίνεται αποπνικτική. Παράλληλα δεν έλειψαν και τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων καταστολής.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι πρωτοφανής και όλοι οι δρόμοι είναι κλειστοί, ωστόσο ο κόσμος δεν το έβαλε κάτω, κάνοντας τελικά αισθητή την παρουσία του, προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στον προφυλακισμένο δήμαρχο.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά την απαγόρευση, ενώ δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας, με εκατοντάδες αστυνομικούς να βρίσκονται απέναντι από τους διαδηλωτές.

Συνολικά, συγκεντρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 55 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας από την Τετάρτη, δηλαδή σε πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ πάνω από 5.000 αστυνομικοί έχουν βγει στους δρόμους.

Αν απαγγελθούν στον Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορίες για τρομοκρατία, τότε αυτομάτως, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία εκπίπτει και του αξιώματος του δημάρχου. Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει το αν θα προφυλακιστεί. Η διαδικασία των απολογιών από τους 91 κατηγορούμενους (μαζί με τον Ιμάμογλου) στους 34 ανακριτές αναμένεται να κρατήσει όλη τη νύχτα, οπότε οι αποφάσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ραρτζίπ Σοϊλού, κορυφαίο στέλεχος της τουρκικής τηλεοπτικής οργάνωσης τηλεφωνεί στα τηλεοπτικά κανάλια ένα προς ένα, δίνοντάς τους εντολή να σταματήσουν τις ζωντανές μεταδόσεις και την κάλυψη των διαδηλώσεων για τον Ιμάμογλου, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

NEW: Top Turkish TV watchdog executive calls TV channels one by one, instructing them to stop live broadcasts and coverage of the Imamoglu protests or face consequences. https://t.co/QmSbqvNX7H

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 22, 2025