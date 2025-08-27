Ένας νεαρός Τούρκος σκοτώθηκε κατά λάθος στον γάμο του όταν καλεσμένος έριξε πυροβολισμούς εορτάζοντας το χαρμόσυνο γεγονός, μετέδωσε σήμερα το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο 23χρονος γαμπρός υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα το πρωί, την επομένη του γάμου του σε ένα χωριό στη βόρεια επαρχία Κερασούντα, που βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μια θεία από την πλευρά του γαμπρού, ύποπτη για τον μοιραίο πυροβολισμό, συνελήφθη, τόνισε το Anadolu.

Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti. Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/dioyTS1H3S — Aykırı (@aykiricomtr) August 27, 2025

Diyarbakır’da damat ve gelinin ailesi arasında meydana gelen silahlı kavgada damat ve 4 aylık evli olan kuzeni hayatını kaybetti. Kötü haberler hız kesmeden devam ediyor. Düşünsenize, evleneceğiniz gün öldürülüyorsunuz! Ülkede herkes silahlanmış, artık ne düğüne gidilir ne de… pic.twitter.com/pIiXW0iEr8 — Alp Kılınç (@alpklnctr) October 12, 2024

Τα ατυχήματα από παρόμοιους πυροβολισμούς σε γιορτές είναι συχνά στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις ενός τοπικού ιδρύματος, κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, τα περισσότερα από τα οποία είναι παράνομα.

Ένα άτομο σκοτώθηκε κατά λάθος και δύο άλλα τραυματίστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε παρόμοιο συμβάν σε έναν γάμο στη γειτονική επαρχία Τραπεζούντα, σύμφωνα με τις αρχές.