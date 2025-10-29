Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε το βράδυ της Δευτέρας την επαρχία Μπαλίκεσιρ στην Τουρκία, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους και σοβαρές ζημιές σε δεκάδες κτίρια. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα ελληνικά νησιά Λέσβο και Χίο, ενώ η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη, με περισσότερες από 300 δονήσεις να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τέσσερα κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς και τουλάχιστον 30 έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Οι αρχές επισημαίνουν ότι χάρη στις έγκαιρες εκκενώσεις επικίνδυνων κατασκευών, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες από ισχυρούς σεισμούς.

Μετά το νέο χτύπημα του Εγκέλαδου, το CNN Türk παρουσίασε ανάλυση του σεισμολόγου Αλί Ιλκέρ Μπουλούτ, ο οποίος προειδοποίησε για τα πιο ενεργά και επικίνδυνα ρήγματα της Τουρκίας, παρουσιάζοντας χάρτη με τις «κόκκινες ζώνες» υψηλού κινδύνου.

«Ο σεισμικός χάρτης της χώρας, που εκπονήθηκε από την κυβέρνηση σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών (AFAD), δείχνει ξεκάθαρα τις περιοχές όπου διέρχονται τα κύρια ρήγματα — περιοχές που έχουν δώσει ή μπορούν να δώσουν ισχυρούς σεισμούς», εξήγησε ο Τούρκος επιστήμονας.

Ο Μπουλούτ επεσήμανε ιδιαίτερα το ρήγμα του Πασινλέρ, το οποίο εκτείνεται προς Αρτβίν και Αρνταχάν, περιλαμβάνοντας τις επαρχίες Μπίνγκιολ, Yedisu και Άσκαλε. «Εκεί συναντώνται τα ρήγματα της Ανατολικής και της Βόρειας Ανατολίας — μια από τις πιο επικίνδυνες σεισμικές ζώνες της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το βλέμμα στην Κωνσταντινούπολη

Ο ίδιος προειδοποίησε πως και η Κωνσταντινούπολη παραμένει σε υψηλό κίνδυνο, καθώς το ρήγμα της Θάλασσας του Μαρμαρά μπορεί να δώσει μεγάλο σεισμό, παρόμοιο με εκείνον που έπληξε την περιοχή το 1999. Ανέφερε ακόμη πως το ρήγμα της Νεκράς Θάλασσας εκτείνεται δυτικά, φτάνοντας έως το Ακρωτήριο της Ελευθερίας (Hatay), διασταυρούμενο με ενεργές γραμμές ρήγματος της Ανατολίας.

Ο Τούρκος σεισμολόγος αναφέρθηκε και στη ζώνη του Ελληνικού Τόξου, από τον κόλπο της Αττάλειας μέχρι τις ακτές της Κρήτης και της Σαντορίνης, η οποία –όπως είπε– είναι ικανή να προκαλέσει σεισμούς έως και 8 Ρίχτερ, συνοδευόμενους από τσουνάμι που θα μπορούσαν να πλήξουν το Αιγαίο.

Τέλος, ο Μπουλούτ υπογράμμισε ότι οι επαρχίες Σμύρνης, Μανίσα, Μούγλα και Ακσιχάρ παραμένουν επίσης ευάλωτες, καθώς βρίσκονται πάνω σε ενεργές ρηξιγενείς ζώνες. «Ο σεισμικός χάρτης δεν μας λέει πότε θα γίνει ο επόμενος σεισμός — μας δείχνει όμως πού πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε, επισημαίνοντας πως η γνώση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για ανθεκτικές κατασκευές και προληπτικά μέτρα.

Με πληροφορίες από: CNN Turk