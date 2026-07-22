Σε νέα φάση πολιτικής αναμόρφωσης εισέρχεται η τουρκική αντιπολίτευση, καθώς ο έκπτωτος με δικαστική απόφαση πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (21/7) την παραίτησή του από το κόμμα και γνωστοποίησε ότι προχωρά στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού, δηλώνοντας ότι φιλοδοξεί να καταστεί η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την ανακοίνωση έκανε κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP στην Άγκυρα.

Η αποχώρηση του Οζέλ σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες διασπάσεις στην ιστορία του 103 ετών CHP, δύο μήνες μετά τη δικαστική απόφαση που ακύρωσε το συνέδριο του 2023 και οδήγησε στην απομάκρυνσή του από την ηγεσία του κόμματος, επαναφέροντας στην προεδρία τον τέως αρχηγό Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, ο Οζέλ δήλωσε:

«Σήμερα (σ.σ χθες), βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός θλιβερού αποχαιρετισμού που έχει γίνει αναπόφευκτος και του οποίου η ώρα έχει έρθει. Ωστόσο, θα θέλαμε να μοιραστούμε με τον κόσμο ότι κουβαλάμε την ελπίδα για μια νέα αρχή».

Εισερχόμενος στην αίθουσα υπό τους ήχους του συνθήματος «Κάθε τέλος είναι μια αρχή», ανακοίνωσε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του.

«Αύριο (σ.σ. σήμερα) ιδρύουμε το νέο μας κόμμα, κάνοντας το πρώτο του βήμα παράλληλα με νομοθέτες που έχουν εκλεγεί και εμπιστευτεί το έθνος. Με αυτό το νέο κατεστημένο, θα γίνουμε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση με μεγάλη διαφορά».

Αποχαιρετώντας το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, πρόσθεσε: «Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ το κύριο βήμα της αντιπολίτευσης και μετράμε τις μέρες μέχρι να φτάσουμε στο βήμα του κυβερνώντος κόμματος», χωρίς, ωστόσο, να αποκαλύψει την ονομασία του νέου κόμματος.

Το παρασκήνιο της διάσπασης

Η αποχώρηση του Οζέλ έρχεται ως συνέχεια της εσωκομματικής κρίσης που προκάλεσε η απόφαση τουρκικού δικαστηρίου, τον Μάιο, να ακυρώσει το συνέδριο του CHP του 2023 λόγω παρατυπιών και να επαναφέρει τον τέως πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Σεπτέμβριο.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και ότι το CHP έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Η χώρα βρίσκεται σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Το κόμμα βρίσκεται τώρα υπό κατοχή… στριμωγμένο ανάμεσα στην απόφαση ακύρωσης και τα τείχη του παλατιού».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική παρακαταθήκη του CHP ακολουθεί τον ίδιο και τους υποστηρικτές του.

«Φύγαμε από το κτήριο, αλλά πήραμε μαζί μας την κληρονομιά. Η εξουσία και η λαϊκή εντολή είναι μαζί μας. Η παράδοση που ίδρυσε τη Δημοκρατία είναι μαζί μας».

Όπως είπε, η ίδρυση του νέου κόμματος δεν αποτελεί αποχώρηση από τις αρχές του CHP αλλά συνέχιση της πολιτικής του πορείας.

«Δεν πρόκειται για χωρισμό ή παράδοση. Αυτά είναι τα βήματα για να συνεχίσουμε την πορεία προς την εξουσία πιο δυναμικά στην Τουρκία».

Κάλεσμα στους υποστηρικτές του

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ κάλεσε τους υποστηρικτές του να τον ακολουθήσουν στη νέα πολιτική πρωτοβουλία.

«Αν πρόκειται να σπάσει, θα σπάσει στο πιο λεπτό του σημείο. Είτε κάποιος συμπεριφέρεται σαν μέλος του CHP, είτε κάποιος κάθεται με οδηγίες που λαμβάνονται από το παλάτι. Είστε έτοιμοι για αυτή τη νέα πορεία; Μαζί σε αυτόν τον νέο δρόμο, θα βαδίσουμε προς την εξουσία».