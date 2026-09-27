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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Νουρνταγί του Γκαζιαντέπ, όταν επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 13 ακόμη τραυματίστηκαν.
Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην αγροτική συνοικία Ατζάρομπα, στην περιοχή Νουρνταγί, όταν μίνι λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Χωροφυλακής, της AFAD, ασθενοφόρα και ομάδες της Εθνικής Ιατρικής Ομάδας Διάσωσης (UMKE).
Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
SON DAKİKA | GAZİANTEP’TE FECİ KAZA
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay… pic.twitter.com/9nKGhHE5t3
— Firuze Can (@firuzecan06) September 27, 2026