Την παρθενική του πτήση πραγματοποίησε το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς ΚΑΑΝ.

Το πρωτότυπο του μαχητικού απογειώθηκε σήμερα το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μούρτεντ της Άγκυρας.

Πρόκειται για αεροσκάφος τεχνολογίας Stealth χαμηλής ορατότητας που σχεδίασε η Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία με υπεργολάβο τη βρετανική BAE Systems, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των F-35.

Official footage of 🇹🇷 Turkiye's KAAN fighter first flight

