Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας ΑJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σανλιούρφα στη νοτιοανατολική Τουρκία. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Ο νομάρχης της Σανλιούρφα γνωστοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Η ανακοίνωση του νομάρχη της Σανλιούρφα

«Στις 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00, στο επιβατικό αεροσκάφος της ΑJet που εκτελούσε την πτήση 4180 από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, βρέθηκε σημείωμα που ανέφερε την παρουσία εκρηκτικών. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Gap της Σανλιούρφα στις 20:05. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και οι δυνάμεις ασφαλείας θα διεξαγάγουν έρευνα για την παρουσία εκρηκτικών στο αεροσκάφος. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος».