Νέες προειδοποιήσεις προς την Αθήνα απηύθυνε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η πιθανή εγκατάσταση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο, συνιστά παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και βλάπτει τη σταθερότητα στο Αιγαίο.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως «θετικό βήμα» τη μεταφορά των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, εμμένοντας στις πάγιες αιτιάσεις της.

Προειδοποίηση για τη βάση UAV στη Ρόδο

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ανάπτυξης drones στη Ρόδο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει στην ανακοίνωσή του:

«Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του Διεθνούς Δικαίου».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα έβλαπτε την ειρήνη, τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως «η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αναλόγως».

«Θετικό βήμα» η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο

Στον αντίποδα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αξιολογεί θετικά τη μεταφορά του συστήματος αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Επικαλούμενο τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης (1923) και των Παρισίων (1947), το τουρκικό ΥΠΑΜ επανέλαβε την πάγια θέση του περί στρατιωτικοποίησης των νησιών.

Χαρακτηρίζει τη μεταφορά των Patriot στην Κρήτη ως «ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής» και τονίζει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλα τα εποικοδομητικά βήματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, εφόσον συμμορφώνονται με το Διεθνές Δίκαιο.

Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν τη σταθερή τακτική της τουρκικής πλευράς να επαναφέρει στην ατζέντα το ζήτημα του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος των νησιών, τη στιγμή που η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει αμετάκλητα το κυριαρχικό της δικαίωμα στην αμυντική θωράκιση ολόκληρης της επικράτειάς της.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το σύστημα αεράμυνας patriot το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε: «Το νομικό καθεστώς των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι ο εξοπλισμός αυτών των νησιών από την Ελλάδα κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομος και ότι αυτή η πρακτική πρέπει να σταματήσει.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την αντιστροφή της τρέχουσας εσφαλμένης πρακτικής.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και που είναι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες».

Αντίθετα, σχετικά με την ίδρυση βάσης UAV ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ η ανακοίνωση αναφέρει: «Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται σαφώς και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτού του καθεστώτος είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα προς την εγκατάσταση βάσης UAV στη Ρόδο θα αποτελούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς τούτο».