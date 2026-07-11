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Νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας προκαλεί η δικαστική επιχείρηση που εξαπολύθηκε στην πρωτεύουσα.
Το γραφείο του εισαγγελέα της Άγκυρας έβαλε στο στόχαστρο μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης τον δήμαρχο του δήμου Τσανκάγια, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο συζητήσεων για τη σκοπιμότητα των διώξεων.
Η εισαγγελική εντολή και οι κατηγορίες για χειραγώγηση
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το γραφείο του εισαγγελέα της τουρκικής πρωτεύουσας, η έρευνα αφορά ένα ευρύτατο κύκλωμα διαφθοράς.
Τριάντα έξι ύποπτοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες σχετίζονται με συστηματικές δωροδοκίες και χρηματισμό, αλλά και παράνομη χειραγώγηση και «στήσιμο» δημόσιων διαγωνισμών του δήμου.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές ασφαλείας έχουν εντοπίσει και προσαγάγει 27 από τους υπόπτους, ενώ οι έρευνες και οι έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα 9 άτομα που περιλαμβάνονται στο ένταλμα.
Στο επίκεντρο ο δήμαρχος της αντιπολίτευσης, Χουσεΐν Καν Γκιουνέρ
Το πρόσωπο που μετατρέπει την ποινική αυτή υπόθεση σε μείζον πολιτικό ζήτημα είναι ο Χουσεΐν Καν Γκιουνέρ. Ο 44χρονος πολιτικός είναι ο δήμαρχος της Τσανκάγια, ενός από τους σημαντικότερους και πιο εύρωστους δήμους της Άγκυρας και ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το οποίο ελέγχει τους μεγάλους δήμους της χώρας και βρίσκεται σε διαρκή κόντρα με την κυβέρνηση.
Η είδηση της έκδοσης εντάλματος προφυλάκισης εις βάρος του προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τοποθετηθεί δημόσια.
«Έδωσα το αντικλείδι στους αστυνομικούς» – Η ανάρτηση στο Χ
Με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα στην πλατφόρμα Χ , ο Χουσεΐν Καν Γκιουνέρ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κρυφτεί, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη μεθοδολογία των αρχών.
Ο δήμαρχος γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές για να τους ενημερώσει για το ακριβές στίγμα του, καθώς την ώρα που εκδόθηκε η απόφαση βρισκόταν εκτός Άγκυρας.
Επιπλέον, όπως ανέφερε, προκειμένου να αποφευχθούν βίαιες σκηνές ή σπάσιμο της πόρτας του, άφησε στη διάθεση των αστυνομικών που διεξάγουν την έρευνα το αντικλείδι της κατοικίας του, τονίζοντας ότι βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν για την επιστροφή του στην Άγκυρα ώστε να παρουσιαστεί αυτοβούλως.
Το CHP αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση στήριξης, με τα στελέχη του να κάνουν ήδη λόγο για «πολιτικά υποκινούμενη δίωξη» με στόχο την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης στην πρωτεύουσα.