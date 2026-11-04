Την έντονη δυσφορία της για τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και το τουρκολιβυκό σύμφωνο, εξέφρασε η τουρκική πλευρά. Η Άγκυρα καταλογίζει στις Βρυξέλλες τακτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», υποστηρίζοντας πως η ευρωπαϊκή έκθεση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις «μαξιμαλιστικές και παράνομες» διεκδικήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας.

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Σε επίσημη τοποθέτησή του για την έκθεση διεύρυνσης του 2026, το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος κάνει λόγο για ένα κείμενο άδικο και προκατειλημμένο, αντικρούοντας τα σχόλια περί ελλειμμάτων στο κράτος δικαίου, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τα ατομικά δικαιώματα.

Η τουρκική διπλωματία υπογραμμίζει πως η συγκεκριμένη προσέγγιση προδίδει την αντιφατική συμπεριφορά ευρωπαίων αξιωματούχων, καταγγέλλοντας την Ε.Ε. ότι παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τόσο της ίδιας όσο και της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, διατείνεται ότι οι παρατηρήσεις της Κομισιόν συγκρούονται με τις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, ενώ επιμένει πως οι αιτιάσεις κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου στερούνται νομικού ερείσματος. Παράλληλα, διαμηνύει ότι η Ένωση ακυρώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής για το Κυπριακό όσο υιοθετεί άκριτα την ελληνοκυπριακή γραμμή.

Θετικά μηνύματα για οικονομία, ασφάλεια και εφοδιασμό

Στον αντίποδα των πολιτικών ενστάσεων, η Άγκυρα υποδέχθηκε με θετικό πρόσημο τις διαπιστώσεις των Βρυξελλών σχετικά με τη δημοσιονομική και νομισματική της πορεία. Η έκθεση αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα της τουρκικής οικονομίας της αγοράς και τη δυναμική της απέναντι στον ανταγωνισμό εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Επιπλέον, εκφράζεται ικανοποίηση για την αναγνώριση του κομβικού ρόλου της χώρας στους τομείς της διεθνούς συνδεσιμότητας, της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και της ευρύτερης άμυνας και ασφάλειας.

Στο επίκεντρο ο εκσυγχρονισμός της Τελωνειακής Ένωσης

Αξιοποιώντας τα θετικά οικονομικά δεδομένα του κειμένου, το τουρκικό ΥΠΕΞ επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο αίτημά του για άμεση επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

Κλείνοντας, η τουρκική πλευρά δήλωσε πρόθυμη να ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις με γνώμονα τον αμοιβαίο σεβασμό, καλώντας την Ε.Ε. να μετουσιώσει τον πρόσφατο διάλογο σε απτές στρατηγικές αποφάσεις που θα κρατήσουν ζωντανή την ενταξιακή της διαδρομή.