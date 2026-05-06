Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία η ένοπλη επίθεση εναντίον του Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφού του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τις αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που ήδη απασχολεί έντονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο Αϊντίν Τσαβούσογλου δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο γραφείο του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η επίθεση του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό και ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα λόγω της συγγένειας του θύματος με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έχει διατελέσει επί χρόνια επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός βρισκόταν στο εξωτερικό την ώρα της επίθεσης και ενημερώθηκε άμεσα, με την επιστροφή του στην Τουρκία να θεωρείται άμεση.

Τουρκικά μέσα, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα Sözcü, αναφέρουν ότι ο τραυματισμός προκλήθηκε από πυροβόλο όπλο μέσα στον χώρο εργασίας του θύματος, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση των κινήτρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο σενάριο, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από τις τουρκικές αρχές τις επόμενες ώρες.