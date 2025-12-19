Ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και επιτήρησης τύπου Orlan-10.

Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

