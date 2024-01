Η Τουρκία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία υπέγραψαν σήμερα σύμφωνία για ένα κοινό σχέδιο εξουδετέρωσης των ναρκών που επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, έπειτα από μήνες συνομιλιών μεταξύ των τριών χωρών που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Ρουμάνος ομόλογός του Άνγκελ Τίλβαρ και ο υφυπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ατανάς Ζαπριάνοφ υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στην Κωνσταντινούπολη για τη σύσταση τριμερούς πρωτοβουλίας ώστε να εξουδετερωθούν αυτοί οι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Today marks an important step in strengthening the security in the Black Sea region: #Romania, #Bulgaria, & #Türkiye have signed the MoU for the Mine Countermeasures Task Group in the #BlackSea. This initiative reflects a direct commitment to the safety & freedom of navigation in… pic.twitter.com/HqVvtpKSa4

— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) January 11, 2024