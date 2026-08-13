Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς με την συμμετοχή των τριών Υπουργών Άμυνας, Εξωτερικών και των γενικών στρατιωτικών επιτελείων των τριών χωρών, θα πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και θα ενισχύσουν την συνεργασία τους στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Οι τρεις σουνιτικές μουσουλμανικές χώρες, σύμμαχοι των ΗΠΑ, υπέγραψαν την Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκκας στις 7 Αυγούστου, εν μέσω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, που έφερε τις χώρες του Κόλπου αντιμέτωπες με τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η συμφωνία ορίζει ότι μία στρατιωτική επίθεση κατά οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, μία ρήτρα που παραπέμπει στο άρθρο 5 περί συλλογικής άμυνας της συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι βασικός στόχος είναι η τοποθέτηση των αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων σε μία «περισσότερο θεσμική και βιώσιμη» βάση.

«Βάσει της συμφωνίας, σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στρατηγικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί μηχανισμοί με την συμμετοχή των υπουργών Άμυνας, Εξωτερικών και των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων και αυτός ο συντονισμός μεταξύ των τριών χωρών θα γίνει στο υψηλότερο επίπεδο», σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σχεδιάζονται επίσης κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την συμμετοχή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, καθώς και μη επανδρωμένων συστημάτων, επιπλέον της στενότερης συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Στόχος δεν είναι μόνο η παροχή προϊόντων και συστημάτων, αλλά και η από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, η τεχνολογική συνεργασία, καθώς και βιώσιμη υποστήριξη συντήρησης και εφοδιασμού», σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Τονίζεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στις ικανότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Τουρκία, η οποία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, η συμφωνία της Μέκκας είναι ανοικτή στην συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως η Αίγυπτος, και δεν επιδιώκει την αντικατάσταση υπαρχουσών συμμαχιών.

Από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διευκρινίστηκε επίσης ότι η Άγκυρα συμμετέχει σε συναντήσεις στην Τζέντα, με στόχο τον σχηματισμό διεθνούς συνασπισμού για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.