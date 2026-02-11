Σοκαρισμένη η Τουρκία από την στυγνή τριπλή δολοφονία με δράστη ένας 35χρονο φυλακισμένο άνδρα ο οποίος δολοφόνησε με αγριότητα τη μητέρα του, τη πρώην σύζυγό του και την οκτάχρονη κόρη του.

ANKARA’DA AİLE KATLİAMI 🔻 Cezaevinden izinli çıkan Recep Cengiz (35), annesi Azize Cengiz (57) ve ilk eşinden olan kızı Azra Cengiz’i (8) öldürdü. 🔻 Ardından annesi ve kızının cansız bedenini arabaya koyarak kurye kılığına girip aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi… pic.twitter.com/9ffS4AHlp1 — A Haber (@ahaber) February 9, 2026



Ο Ρετζέπ Τσενγκίζ ο οποίος εξέτιε ποινή με την κατηγορία της απάτης, είχε πάρει εντεκαήμερη άδεια, από τη φυλακή . Το πρώτο μέρος που επισκέφτηκε ήταν το σπίτι της μητέρας του Αζίζ με την οποία διαπληκτίστηκε έντονα.

Cezaevinden izinli çıktı, katliam yaptı! Annesini, eşini ve kızını öldürdü Ankara Keçiören’de 57 yaşındaki annesini, 8 yaşındaki kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren 37 yaşındaki Recep Cengiz, daha sonra intihar etti Komşuları yaşananları anlattı pic.twitter.com/qy11fVbkjH — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) February 10, 2026



Ο τσακωμός μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο ώσπου ο δράστης τη δολοφόνησε.Αμέσως μετά σκότωσε την οκτάχρονη κορούλα του και έβαλε τα πτώματά τους στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του με μεθοδικές κινήσεις και απόλυτη ψυχραιμία. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του.

Prisoner on day release in Turkey shoots dead his mother, wife and daughter https://t.co/qanyY5FO6Z — Daily Mail (@DailyMail) February 10, 2026

Μεταμφιέστηκε σε ταχυδρόμο, της χτύπησε το κουδούνι και επικαλούμενος προσωπικές διαφορές τη σκότωσε εν ψυχρώ μπροστά από την είσοδο του κτηρίου που διέμενε. Λίγα λεπτά αργότερα αυτοπυροβολήθηκε κόβοντας το νήμα και της δικής του ζωής.

Η τριπλή αυτή δολοφονία έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στην τουρκική κοινή γνώμη σε μια περίοδο που η Τουρκία μαστίζεται από αύξηση των γυναικοκτονιών. Το 2025 έξι γυναίκες έπεσαν θύματα δολοφονίας από κρατούμενους που είτε δραπέτευσαν είτε εξασφάλισαν άδεια.