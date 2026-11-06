Στη φυλακή οδηγήθηκε η πρώην υπουργός Οικογενειακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Τουρκίας, Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων. Το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) βαρύνεται με κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Σαγιάν Καγιά κατέθεσε για δεύτερη φορά την Πέμπτη (05/11) στην Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης. Έπειτα από ανακριτική διαδικασία διάρκειας δύο ωρών και 15 λεπτών, παραπέμφθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή της.

Στον αντίποδα, ο σύζυγός της, Ιλίας Καγιά, καθώς και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό καθεστώς δικαστικού ελέγχου.

Το αντικείμενο της έρευνας και οι δεσμεύσεις περιουσιών

Η δικαστική διερεύνηση εστιάζει σε ύποπτες συναλλαγές μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων:

Η πρώην υπουργός είχε δηλώσει την αγορά περίπου 250.000 μετοχών της Özata Denizcilik.

Ο σύζυγός της είχε αποκτήσει αντίστοιχα περίπου 150.000 μετοχές της ίδιας εταιρείας.

Και οι δύο αρνήθηκαν ενώπιον των αρχών ότι κατείχαν ή αξιοποίησαν προνομιακή εσωτερική πληροφόρηση.

Σημειώνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους είχαν ήδη δεσμευτεί με σχετική απόφαση από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι πολιτικές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές τριβές πριν από την έκδοση της απόφασης προφυλάκισης. Ο πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, είχε καταγγείλει δημοσίως άνιση μεταχείριση υπέρ του κυβερνητικού στελέχους σε σχέση με αντίστοιχες υποθέσεις στελεχών της αντιπολίτευσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Αν υπάρχει νόμος σε αυτή τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει εξίσου για όλους».