Σε μια σημαντική κίνηση προχωρά η κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία. Όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύντομα πρόκειται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα στοχεύει στην επιτάχυνση της διάλυσης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο Ερντογάν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μέτρων που θα προβλέπει το νομοσχέδιο. Ωστόσο, υπογράμμισε με έμφαση ότι η Άγκυρα παραμένει απόλυτα αποφασισμένη να ολοκληρώσει με επιτυχία την ειρηνευτική διαδικασία, βάζοντας οριστικό τέλος στην ένοπλη δράση της οργάνωσης, η οποία μετρά ήδη 40 χρόνια σύγκρουσης με το τουρκικό κράτος.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η κατάθεση του νομοσχεδίου έχει προγραμματιστεί να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου). Στόχος της κυβέρνησης είναι η ψήφισή του να έχει ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής.

Το νέο αυτό πλαίσιο θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα προσφέρει, για πρώτη φορά, μια στέρεη νομική βάση που θα ρυθμίζει τις διαδικασίες για τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την πλήρη διάλυση του PKK.