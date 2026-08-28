Έρευνα εις βάρος ενός Βρετανού οικονομολόγου, ο οποίος ειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, ξεκίνησαν οι τουρκικές δικαστικές αρχές. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο αναλυτής κατηγορείται για «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση στάθηκε ένα βίντεο που έφερε στο φως η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah. Το οπτικοακουστικό υλικό καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Τουρκία και σε αυτό ο οικονομολόγος Τίμοθι Ας φαίνεται να παραλληλίζει τον Τούρκο πρόεδρο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα «κοινωνιοπαθή».

Συγκεκριμένα, στο επίμαχο απόσπασμα ακούγεται να λέει: «Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή ηγετών ίσως κοινωνιοπαθών… Βλέπετε, Νετανιάχου, Ερντογάν…». Αμέσως μετά, ωστόσο, σπεύδει να ανακαλέσει, προσθέτοντας: «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό. Το παίρνω πίσω. Σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση».

Σε επικοινωνία που είχε με το Γαλλικό Πρακτορείο ο Τίμοθι Ας, ο οποίος διαθέτει μεγάλο κοινό στη γειτονική χώρα και την επισκέπτεται συχνά, δήλωσε άγνοια, σημειώνοντας πως «δεν γνωρίζει τίποτα» για την ύπαρξη οποιασδήποτε έρευνας εις βάρος του.

Το επίμαχο απόσπασμα:

Επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν, ο οικονομολόγος της RBC BlueBay Asset Management τόνισε: «Ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα που διόρθωσα αμέσως». Παράλληλα, επισήμανε πως η εκδήλωση στην οποία έδωσε το «παρών» στην Αλικαρνασσό «υπέκειτο στον κανόνα του Chatham House». Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο κανόνα, που έχει λάβει το όνομά του από το φημισμένο ομώνυμο βρετανικό think tank, σύμφωνα με τον οποίο τα σχόλια που γίνονται στο πλαίσιο μιας συνάντησης μπορούν μεν να χρησιμοποιηθούν, αλλά απαγορεύεται να αποδοθούν στο πρόσωπο που τα διατύπωσε.

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει περαιτέρω τη θέση του, ο Ας προχώρησε και σε διευκρινιστική ανάρτηση στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας: «Δεν ήθελα καθόλου να προσβάλω κανέναν (…) Ο Ερντογάν έχει υπερασπιστεί γενναία τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, όπως και την Τουρκία. Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Νετανιάχου. Τελεία και παύλα».

Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία για «προσβολή του προέδρου» στην Τουρκία αποτελεί συχνό νομικό εργαλείο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διώξεις δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι έρευνες βασίζονται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν.