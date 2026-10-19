Στους έξι ανήλθε ο απολογισμός των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες που πλήττουν περιοχές της Τουρκίας, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα το πρωί της Δευτέρας (19/10) κοντά στην προβλήτα των φέρι στο Αϊβανσαράι της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, ο άνδρας αγνοούνταν μετά το ξέσπασμα των έντονων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα, συγκίνηση προκαλεί το βίντεο από τη διάσωση ενός βρέφους μόλις οκτώ μηνών από άνδρες της AFAD στην περιοχή Σαπάντζα της Σακάρια.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι έρευνες

Η θεομηνία που έπληξε τη βορειοδυτική Τουρκία αφήνει πίσω της βαρύ φόρο αίματος. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων θυμάτων ανέρχεται πλέον σε έξι.Πιο συγκεκριμένα:

Πέντε νεκροί στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης.

Ένας νεκρός στην επαρχία Κοτζαελί.

Οι επιχειρήσεις των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που εξακολουθεί να αγνοείται.

Συγκλονιστική διάσωση βρέφους 8 μηνών στη Σακάρια

Παράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους, το φως της δημοσιότητας βλέπουν εικόνες από τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να απομακρύνουν εγκλωβισμένους πολίτες.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η διάσωση ενός βρέφους μόλις οκτώ μηνών στην περιοχή Σαπάντζα της επαρχίας Σακάρια. Διασώστης της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD) κατάφερε την Κυριακή (18/10) να προσεγγίσει το σημείο που είχε κατακλυστεί από τα νερά και να μεταφέρει το μωρό σε ασφαλές σημείο.

Παραμένουν σε επιφυλακή οι τουρκικές αρμόδιες υπηρεσίες

Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες και οδικά δίκτυα στις πληγείσες περιοχές.

Οι αρμόδιες τουρκικές υπηρεσίες και η AFAD παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και απεγκλωβισμού συνεχίζονται αδιάλειπτα.