Mεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία και συγκεκριμένα στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Tele1 στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει ήδη συλληφθεί ο διευθυντής σύνταξης Merdan Yanardağ, για υποκίνηση συνομωσίας και προσπάθεια νόθευσης του εκλογικού αποτελέσματος.

⚫️ TELE1 Editor-in-Chief Merdan Yanardağ detained on charges of “espionage.” Counter-terrorism police raided the offices of TELE1 and Yanardağ’s home this morning as part of an investigation launched by the Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office. According to the… pic.twitter.com/ouQObMxhU0 — Expression Interrupted (@ExInt24) October 24, 2025

Ο διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και με συνδρομή ξένων υπηρεσιών. Η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και στοχεύει σε δραστηριότητες κατασκοπείας που φέρονται να ευνοούν ξένα έθνη, όπως γράφει ο Τύπος χωρίς να τα κατονομάζει όμως.

TELE1 muhabiri Hürgün Aygün son gelişmeleri aktardı! “Merdan Yanardağ şuanda Vatan Emniyet’te. Kişisel verileri yurt dışına sızdırmakla suçlanıyor.” pic.twitter.com/9gC82u9I34 — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Στο επίκεντρο της βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ekrem İmamoğlu και ο διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας, Necati Özkan, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε παράνομες επιχειρήσεις που αποσκοπούσαν στη χειραγώγηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και στη δημιουργία οικονομικής υποστήριξης για την πιθανή προεδρική υποψηφιότητα του İmamoğlu.

Οι κατηγορίες επεκτείνονται επίσης στη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών και στη χρήση κακόβουλου λογισμικού σε ορισμένες συσκευές.

Πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έγινε έρευνα στο σπίτι του Yanardağ και στα κεντρικά γραφεία του TELE 1, και τα στοιχεία φέρονται να υποδεικνύουν επικοινωνία με πρόσωπα όπως ο Hüseyin Gün για παράνομη επιρροή και χειραγώγηση των εκλογών το 2019.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, η αστυνομία έχει στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον δημοσιογράφο και με άλλα μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας, και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019.

