Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών της εταιρείας Can Holding για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, της Τουρκίας.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

Η Can Holding, είναι γνωστή κυρίως για τα ενεργειακά και εκπαιδευτικά της περιουσιακά στοιχεία και πέρυσι απέκτησε τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, θυγατρικής του Bloomberg News.

Η «εγκληματική οργάνωση» που ιδρύθηκε από τους Kemal Can και Mehmet Şakir Can, με την επωνυμία Can Holding κατηγορείται επίσης για φοροδιαφυγή και πλαστήνομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.»

Στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε με τις εκθέσεις της Επιτροπής Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων (MASAK) διαπιστώθηκε ότι «έγινε προσπάθεια απόκρυψης κεφαλαίων μέσω συναλλαγών χωρίς τιμολόγια και πλαστών εγγράφων».

«Η επιχείρηση με στόχο την Can Holding, θα μπορούσε να χρησιμεύσει για τον έλεγχο της κυβέρνησης επί των μέσων ενημέρωσης, με κίνητρο τη βούληση για μονοφωνία», αντέδρασε ο Ερόλ Οντέρογλου, ο αντιπρόσωπος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα στην Τουρκία.