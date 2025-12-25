Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν ένα τζιχαντιστικό σχέδιο τρομοκρατικών επιθέσεων, που σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, είχε στόχο να πλήξει δημόσιες εκδηλώσεις κατά τους εορτασμούς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα. Σε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας συνελήφθησαν 115 ύποπτοι που φέρονται να είναι μέλη ή συνεργάτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση και άλλων καταζητούμενων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, η αστυνομία αξιοποίησε στοιχεία από υπηρεσίες πληροφοριών που υποδήλωναν ότι μέλη του ISIS σχεδίαζαν επιθέσεις κυρίως κατά μη μουσουλμανών κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων.

Για τον σκοπό αυτόν, οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε 124 διευθύνσεις σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 115 από τους 137 ύποπτους που αναζητούνταν.

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν επίσης πιστόλια, πυρομαχικά και οργανωτικά έγγραφα που σχετίζονται με πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες.

Η δήλωση της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης

«Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από τη Διεύθυνση Αντιτρομοκρατικού Κλάδου της Διεύθυνσης Ασφαλείας Κωνσταντινούπολης με εντολή του Γραφείου Διερεύνησης Τρομοκρατικών Εγκλημάτων της Αρχηγικής μας Εισαγγελίας, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες δραστηριότητες σύλληψης, κράτησης, έρευνας και κατάσχεσης σε 124 διαφορετικές διευθύνσεις σε ολόκληρη την πόλη μας εναντίον 137 υπόπτων, σε ορισμένους από τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τρομοκρατικά εγκλήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίοι βρέθηκαν να έρχονται σε επαφή με ζώνες συγκρούσεων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, και οι οποίοι βρέθηκαν να έρχονται σε επαφή με ζώνες συγκρούσεων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, και σε ορισμένους από τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο τρομοκρατικών εγκλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες δραστηριότητες σύλληψης, κράτησης, έρευνας και κατάσχεσης σε 124 διαφορετικές διευθύνσεις σε ολόκληρη την πόλη μας, με αποτέλεσμα να κατασχεθούν πιστόλια, φωτοβολίδες και πολλά οργανωτικά έγγραφα. Συνελήφθησαν 115 από τους υπόπτους και η δραστηριότητα συνεχίζεται ακόμη για τους υπόπτους που δεν κατέστη δυνατόν να συλληφθούν. Περαιτέρω πληροφορίες θα δοθούν ξεχωριστά».

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη

Η δράση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη προσπάθεια των τουρκικών αρχών να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας κατά την περίοδο των εορτών, όταν αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις κόσμου και ενδεχόμενοι στόχοι μαζικών επιθέσεων. Όπως ανέφερε η εισαγγελία, «η πληροφορία που αποκτήθηκε αφορά ειδικά σχέδια δράσης του ISIS εντός της Τουρκίας κατά τους εορτασμούς».

Κατά τις επιχειρήσεις, συνελήφθησαν δεκάδες ύποπτοι, εκ των οποίων μερικοί ήταν ήδη καταζητούμενοι για τρομοκρατικές ενέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τουρκικές και διεθνείς αναφορές. Η συνέχεια των ερευνών περιλαμβάνει την αξιολόγηση της εμπλοκής των υπόλοιπων καταζητούμενων και πιθανών διασυνδέσεων με άλλες τρομοκρατικές ομάδες ή επιχειρήσεις του ISIS.

Η Διοίκηση της επαρχιακής χωροφυλακής της Άγκυρας είχε ειδοποιήσει τις μονάδες της με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2025 ότι ο ISIS ενδέχεται να πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Στην επιστολή αναφερόταν ότι υπήρχαν αναφορές για σχέδια ταυτόχρονων επιθέσεων με στόχο πολυσύχναστες περιοχές- επισημάνθηκαν ιδιαίτερα εμπορικά κέντρα και δημόσιες αγορές.

Η προειδοποίηση περιλάμβανε επίσης το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να πραγματοποιηθούν με διάφορες μεθόδους, όπως ένοπλη δράση, επιθέσεις αυτοκτονίας, βόμβες αυτοκινήτων, επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οδήγηση οχημάτων σε πλήθος.

Έρευνα για τη χρηματοδότηση του ISIS

Παράλληλα, η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας εξέδωσε την Τρίτη ένταλμα σύλληψης για 10 υπόπτους στο πλαίσιο έρευνας για την οικονομική δομή της οργάνωσης ISIS.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Demirören (DHA), στην έρευνα που διεξήγαγε το Γραφείο Διερεύνησης Τρομοκρατικών Εγκλημάτων, διαπιστώθηκε ότι οι ύποπτοι παρείχαν χρηματική βοήθεια στα μέλη της οργάνωσης και στις οικογένειές τους στις ζώνες συγκρούσεων στη Συρία μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών με εξηγήσεις όπως «infak, κάλεσμα για ενότητα, εξιλέωση, βοήθεια για αιχμάλωτες αδελφές».

Το Αντιτρομοκρατικό Τμήμα της Διεύθυνσης Ασφαλείας της Άγκυρας ξεκίνησε επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων, οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διέπραξαν το αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η επέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν θανατηφόρες επιθέσεις από τζιχαντιστές εντός των συνόρων της. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε σημειωθεί ένοπλη επίθεση σε καθολική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης με θύμα έναν πολίτη, ενώ το 2017 ένα μέλος του Ισλαμικού Κράτους είχε σκοτώσει 39 ανθρώπους σε νυχτερινό κέντρο της πόλης την Πρωτοχρονιά. Παράλληλα, οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους έχουν αφήσει βαθιά σημάδια στην τουρκική κοινωνία.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Τουρκίας και οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν επιπλέον σχέδια και δίκτυα υποστηρικτών.

Με πληροφορίες από: Euronews