Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε την Κυριακή τον ροκ σταρ Χαλούκ Λεβέντ, ένα δραστήριο μέλος της κοινωνίας των πολιτών, η μη κυβερνητική οργάνωση του οποίου έγινε γνωστή για τη βοήθεια που προσέφερε στον πληθυσμό μετά το σεισμό του 2023, αναφέρουν μέσα ενημέρωσης.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά με στόχο τη μη κυβερνητική οργάνωση AHBAP (Φίλος) που έχει ιδρύσει ο μουσικός.

✅ AKP’nin Haluk Levent ve Ahbap soruşturmasında inandırıcı olması için cevaplaması gereken sorular var yoksa birileri suç ortağı ve göz mü yumdu❓ 🔴 Deprem gibi ulusal bir felakette milyarlarca liralık (yaklaşık 158 milyon dolar civarı) bağışın sivil bir derneğe akmasına izin… https://t.co/QuYKCRZy2O pic.twitter.com/wQDMaGUCUz — BİRCAN YILDIRIM (@BYYILDIRIM_) July 12, 2026

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης BirGun και Sozcu, ο Χαλούκ Λεβέντ, 57 ετών, συνελήφθη από την οικονομική αστυνομία στην Προύσα (Μπούρσα), στη βορειοδυτική Τουρκία, μεταξύ άλλων για παραβίαση του νόμου περί σύστασης ενώσεων, ξέπλυμα χρημάτων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent Bursa’da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap’ın İstanbul’daki ofisinde arama gerçekleştirdi. pic.twitter.com/5fS5CA1qm3 — Sabah (@sabah) July 12, 2026

Ο Λεβέντ θεωρεί τον εαυτό του εκπρόσωπο του ροκ της Ανατολίας, ενός μίγματος τουρκικής φολκ μουσικής και δυτικής ροκ μουσικής και είναι γνωστός σε όλη την Τουρκία όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για το ανθρωπιστικό έργο του.

Ο Χαλούκ Λεβέντ είχε ιδρύσει το 2017 τη μη κυβερνητική οργάνωση AHBAP. Αυτή έγινε γνωστή για το δίκτυο εθελοντών που έχει σε όλη τη χώρα, καθώς και για τη βοήθεια που παρείχε στον πληθυσμό μετά το σεισμό του Φεβρουαρίου 2023, που είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Χαλούκ Λεβέντ πρόκειται να οδηγηθεί, σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία, ενώπιον δικαστή στην Κωνσταντινούπολη.

Φωτογραφία: hurriyet.com.tr