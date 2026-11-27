Δύο παρουσιαστές του τούρκικου αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού δικτύου Halk TV, το οποίο τέθηκε υπό κρατική διαχείριση τον Οκτώβριο, συνελήφθησαν και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κατά του διευθυντή σύνταξης, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία.

«Εννέα άτομα συνελήφθησαν», συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην παρουσιαστών, Ετζέ Ουνέρ και Ντενίζ Μπαϊραμόγλου, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών, νόθευση προσκλήσεων υποβολής προσφορών και διαφθορά, δήλωσε η εισαγγελία.

Οι δύο δημοσιογράφοι κατηγορούνται για «παραγωγή ψευδών ρεπορτάζ» έναντι αμοιβής, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο διευθυντής σύνταξης Κουρσάντ Ογκούζ βρίσκεται στο εξωτερικό.

Δύο άλλοι δημοσιογράφοι, ο Μουσταφά Μπαλτσί της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Sözcü και ο Σαμπάν Σεβίντς του διαδικτυακού ειδησεογραφικού καναλιού Bizim TV, αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα ύστερα από 49 ημέρες κράτησης σύμφωνα με το Συνδικάτο Τούρκων Δημοσιογράφων (TGS).

Είχαν προφυλακιστεί για εικαζόμενη διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με το σκάνδαλο επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει την κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο.

Τον Οκτώβριο, η τουρκική αστυνομία πήρε τον έλεγχο των κεντρικών γραφείων του Halk TV, του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης, πριν τεθεί υπό κρατική διαχείριση, και συνέλαβε έντεκα άτομα – το τελευταίο επεισόδιο μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά μέσων ενημέρωσης, πολιτικών οργανώσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Εκδόθηκε επίσης ένταλμα σύλληψης κατά του διευθύνοντα συμβούλου του Halk TV, Καφέρ Μαχίρογλου, ο οποίος ζει στο Λονδίνο. Η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να «αποσπάσει την προσοχή του κοινού» από το σκάνδαλο των κεφαλαίων, δήλωσε ο τελευταίος σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αρχές έχουν θέσει επίσης υπό κρατική διαχείριση ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι της αντιπολίτευσης, το Sözcü TV.

Δημοσιογράφοι και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης στοχοθετούνται διαρκώς από την τουρκική δικαιοσύνη για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από δυσφήμηση μέχρι εξύβριση, αλλά και διαφθορά ή διάδοση ψευδών ειδήσεων.

«Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά: η δημοσιογραφική δραστηριότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί λόγο ποινικής δίωξης», δήλωσε το συνδικάτο TGS με ανάρτηση στο X.