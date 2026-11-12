Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου S-70 σημειώθηκε περίπου στις 18:45 στην περιοχή Samanköy της επαρχίας Yeşilyurt στη Μαλάτια της Τουρκίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και των αρχών ασφαλείας.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια της πτώσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. «Ένα από τα ελικόπτερα τύπου S-70 μας συνετρίβη στη Μαλάτια για άγνωστη αιτία. Έχει επιτευχθεί η προσέγγιση στα συντρίμμια και έχουν ξεκινήσει αμέσως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Βίντεο από το σημείο του συμβάντος:

Η επιχείρηση διάσωσης και η κατάσβεση της φωτιάς

Στο σημείο της συντριβής αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή έσπευσαν πολυάριθμα πυροσβεστικά οχήματα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112 και ομάδες της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Στο σημείο του ατυχήματος ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τα σωστικά συνεργεία, ενώ στον τόπο της πτώσης βρίσκονται ήδη αξιωματούχοι ασφαλείας και στρατιωτικοί, οι οποίοι διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: hurriyet, cnn