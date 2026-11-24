Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11) στην Τουρκία, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS-532 Cougar συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην περιοχή του Εσκισεχίρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε στρατιωτικοί.

Την είδηση επιβεβαίωσε το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο γνωστοποίησε ότι στο μοιραίο ελικόπτερο επέβαιναν πέντε στελέχη των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Εσκισεχίρ στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, συνετρίβη.

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση, με ομάδες έρευνας και διάσωσης να σπεύδουν στην περιοχή για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου και των επιβαινόντων.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

Σε αρχική ενημέρωσή του, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει ότι στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS-532, το οποίο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, είχε εμπλακεί σε αεροπορικό ατύχημα.

«Το ελικόπτερο τύπου AS-532 των Πολεμικών Αεροπορικών Δυνάμεών μας, το οποίο απογειώθηκε από την Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπέστη ατύχημα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας έχουν εντοπιστεί, ενώ οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», ανέφερε η ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, το υπουργείο προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο των πέντε στρατιωτικών που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν πολυάριθμα σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την πορεία της εκπαιδευτικής πτήσης.

Τι είναι το στρατιωτικό ελικόπτερο AS-532 Cougar

Το AS-532 Cougar είναι ένα δικινητήριο στρατιωτικό ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών, το οποίο χρησιμοποιείται από Ένοπλες Δυνάμεις διαφόρων χωρών για τη μεταφορά προσωπικού, την υποστήριξη επιχειρήσεων και την πραγματοποίηση αποστολών έρευνας και διάσωσης.

Διαθέτει συνήθως τριμελές πλήρωμα και, ανάλογα με την έκδοση και τη διαμόρφωσή του, μπορεί να μεταφέρει περίπου 20 έως 29 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες ή τραυματίες σε φορεία στο πλαίσιο επιχειρήσεων αεροδιακομιδής.

Το μέγιστο βάρος απογείωσής του κυμαίνεται, ανάλογα με την έκδοση, μεταξύ 9.000 και 9.750 κιλών, ενώ είναι εξοπλισμένο με δύο κινητήρες Turbomeca Makila.

Η μέγιστη ταχύτητά του μπορεί να φτάσει περίπου τα 250 έως 280 χιλιόμετρα την ώρα, με επιχειρησιακή εμβέλεια που διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες πτήσης, τον εξοπλισμό και το μεταφερόμενο φορτίο.

Το ελικόπτερο χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικών αποστολών, όπως μεταφορά στρατευμάτων, υγειονομική εκκένωση, αποστολές έρευνας και διάσωσης και υποστήριξη επιχειρήσεων μάχης.

Ορισμένες εκδόσεις του μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυβόλα, ρουκέτες και ειδικό εξοπλισμό για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεύτερη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου μέσα σε δύο εβδομάδες

Το δυστύχημα στο Εσκισεχίρ σημειώνεται περίπου δύο εβδομάδες μετά από ακόμη μία θανατηφόρα συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία.

Στις 12 Νοεμβρίου, ελικόπτερο τύπου S-70 είχε συντριβεί στην περιοχή Γιεσίλυρτ, στην επαρχία Μαλάτια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις στρατιώτες.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας είχε ανακοινώσει τότε την έναρξη έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί επισήμως τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου.

Οι δύο τραγωδίες σημειώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, με συνολικά εννέα στρατιωτικούς να χάνουν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι τουρκικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της νέας συντριβής, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε τεχνική αστοχία ή κάποιος άλλος παράγοντας που επηρέασε την πτήση.