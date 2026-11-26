Με ένα εκτενές γραπτό ανακοινωθέν εννέα σημείων ολοκληρώθηκε την Πέμπτη (26/11) η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας (MGK), υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η πορεία του σχεδίου για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και οι πολεμικές εστίες σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία.

Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος και ανησυχία για επέκταση της σύρραξης στη Μεσόγειο

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο πέμπτο σημείο του ανακοινωθέντος στα ελληνοτουρκικά και την ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η Άγκυρα αναφέρει ότι θα διατηρήσει την εποικοδομητική και προσανατολισμένη σε λύσεις προσέγγισή της, βασισμένη στον διάλογο και τη διπλωματία, ωστόσο στέλνει αυστηρό μήνυμα τονίζοντας πως η «αδιαπραγμάτευτη στάση» της για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της, όπως απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, στο όγδοο σημείο καταγράφεται ο προβληματισμός της τουρκικής ηγεσίας για τις εξελίξεις τόσο στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Το MGK εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο επέκτασης της ρωσοουκρανικής σύρραξης από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ταχεία εδραίωση ενός ειρηνικού περιβάλλοντος.

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Στο πεδίο της εσωτερικής και διασυνοριακής ασφάλειας, το ανακοινωθέν εστιάζει σε τρεις άξονες:

Επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων (1ο σημείο): Τα μέλη του Συμβουλίου ενημερώθηκαν για τις επιχειρήσεις απέναντι σε κάθε απειλή κατά της εθνικής ενότητας, της αλληλεγγύης και της επιβίωσης της χώρας, με ρητή αναφορά στις οργανώσεις PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS.

«Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» (2ο σημείο): Αξιολογήθηκε η πρόοδος για τους στόχους μιας «Τουρκίας χωρίς τρομοκρατία» και μιας «Ζώνης χωρίς τρομοκρατία», υπογραμμίζοντας ότι οι δράσεις στο πλαίσιο του Νόμου για την Ενίσχυση της Εθνικής Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.

Οργανωμένο έγκλημα (3ο σημείο): Χαράχθηκε σκληρή γραμμή κατά των εγκληματικών δικτύων, με τη δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε οργανώσεις που διαταράσσουν τη δημόσια τάξη.

Επίθεση στο Ισραήλ και διπλωματικές κινήσεις σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη και τουρκικό κόσμο

Οξύς είναι ο τόνος της Άγκυρας απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση. Στο έβδομο σημείο επισημαίνεται ότι οι πολιτικές κατοχής και προσάρτησης του Ισραήλ, οι οποίες στοχεύουν την Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία, εντείνουν την περιφερειακή αστάθεια.

Το MGK κάλεσε όλους τους διεθνείς δρώντες που αναλαμβάνουν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες να υιοθετήσουν πιο αποφασιστική στάση έναντι της ισραηλινής διοίκησης, κατηγορώντας την ότι επιμένει στην περιφρόνηση του δικαίου.

Τέλος, το ανακοινωθέν περιγράφει τις περιφερειακές προτεραιότητες της Άγκυρας: