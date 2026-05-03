Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που εξελίχθηκε σε τραγωδία με τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στη Μαλάτια της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα ένα επιβατικό λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαράδρα, με τις πρώτες αναφορές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 είναι τραυματίες.

#SonDakika Malatya’da yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. pic.twitter.com/l3zTfTLIjJ — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 3, 2026

Malatya–Adıyaman kara yolunda bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. (TRT) pic.twitter.com/EEpDkfBt3m — NAZ (@Nazcansuhaber) May 3, 2026

Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο εξαιτίας του ολισθηρού οδοστρώματος. Διασώστες και αστυνομικοί, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο της τραγωδίας, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες έχουν διακομισθεί σε κοντινά νοσοκομεία.