Έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των εκπαιδευτικών έχει πυροδοτήσει στην Τουρκία η νέα οδηγία του υπουργείου Παιδείας, η οποία επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση λευκής στολής (ποδιάς) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα συνδικάτα των εργαζομένων στην εκπαίδευση καταγγέλλουν ότι η συγκεκριμένη απόφαση λειτουργεί ως «προπέτασμα καπνού» για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τις δραματικές ελλείψεις που μαστίζουν τα δημόσια σχολεία της χώρας.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πλήθος εκπαιδευτικών συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, έξω από το κτήριο του υπουργείου Παιδείας στην Άγκυρα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν χαρακτηριστικά: «Η ουσία της νέας εγκυκλίου είναι και πάλι γεμάτη με εντολές προς τους εκπαιδευτικούς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες προσβολές για την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού ήταν και πάλι η εντολή “θα σας φορέσουμε ποδιά”».

Όπως υποστηρίζουν οι καθηγητές, μέσω της εγκυκλίου για τη λευκή στολή, το υπουργείο επιχειρεί να «κουκουλώσει» τα αληθινά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Μεταξύ αυτών, ανέδειξαν τα τεράστια κενά σε διδακτικό προσωπικό, τις υπεράριθμες τάξεις, καθώς και τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ελλιπούς καθαριότητας στις σχολικές μονάδες.

«Μην ασχολείστε με τα εκατοστά της ποδιάς, αλλά με τον χώρο που αναλογεί σε κάθε παιδί μέσα στην τάξη», διαμήνυσε ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού συνδικάτου Eğitim-İş. Ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το δυσβάσταχτο κόστος της νέας σχολικής χρονιάς, το οποίο αγγίζει πλέον τους τρεις κατώτατους μισθούς, ενώ στηλίτευσε και την παντελή απουσία δωρεάν σχολικών γευμάτων για τους μαθητές.

Παράλληλα, το συνδικάτο εξαπέλυσε πυρά κατά της συνολικής πολιτικής του υπουργείου, κάνοντας λόγο για πιέσεις προς τους εκπαιδευτικούς και αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις άθλιες συνθήκες στα δημόσια εκπαιδευτήρια, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, αφήνοντας έξω από την είσοδο του υπουργείου δίσκους σερβιρίσματος φαγητού, είδη καθαρισμού και χαρτιά υγείας.

Η δραματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της γείτονος επιβεβαιώνεται με τον πιο σκληρό τρόπο και από τα πρόσφατα στοιχεία του προγράμματος PISA, σύμφωνα με τα οποία ένα στα τρία παιδιά στην Τουρκία πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να έχει φάει πρωινό, ενώ ένα στα πέντε αναγκάζεται να παραλείπει γεύματα.