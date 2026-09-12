Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συζήτησε τις περιφερειακές εξελίξεις και τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή.

Τον περασμένο μήνα η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, υπέγραψε μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν κοινό αμυντικό σύμφωνο που περιλαμβάνει και μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, παρόμοια με το Άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.