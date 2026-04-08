Η Τουρκία κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές να τηρήσουν τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί» μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Επιμένουμε ότι η προσωρινή κατάπαυση του πυρός πρέπει να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή στο πεδίο και ελπίζουμε ότι όλες οι πλευρές θα τηρήσουν τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί», ανέφερε σε ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο προσθέτει ότι θα υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις που προγραμματίζεται να λάβουν χώρα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Από την πλευρά της, η Αίγυπτος χαιρέτισε το γεγονός ότι οι ΗΠΑ, «δίνουν μια ευκαιρία στη διπλωματία» μετά την ανακοίνωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων στο Ιράν.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι εξέφρασε, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του, «τη βαθιά εκτίμησή του για αυτήν τη σημαντική αμερικανική πρωτοβουλία να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία και να ξεκινήσει μια σοβαρή διαδικασία αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Η εκεχειρία είναι «μια κρίσιμης σημασίας ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Αίγυπτος είναι αποφασισμένη να «συνεχίσει τις συνεχείς προσπάθειες» προς αυτήν την κατεύθυνση, δίπλα στο Πακιστάν και την Τουρκία.