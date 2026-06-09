Ένα απίστευτο περιστατικό που αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης και έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατεγράφη στην Προύσα της Τουρκίας. Ένας οδηγός παρέσυρε με μεγάλη ταχύτητα έναν πεζό, όμως η πρώτη του αντίδραση δεν ήταν να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, αλλά να ελέγξει αν έπαθε ζημιά το αυτοκίνητό του.

Σκηνικό τρόμου

Το περιστατικό καταγράφηκε λεπτό προς λεπτό από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένας άνδρας να περπατά αμέριμνος στην άκρη του πεζοδρομίου. Ξαφνικά, ένα λευκό όχημα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα τον χτυπά με σφοδρότητα.

Η σύγκρουση είναι τόσο βίαιη που ο άτυχος πεζός εκσφενδονίζεται στον αέρα και καταλήγει στο οδόστρωμα, αρκετά μέτρα μακριά, δείχνοντας να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Προτεραιότητα η… λαμαρίνα

Αυτό που προκάλεσε την οργή των περαστικών, αλλά και των χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου που είδαν το βίντεο, είναι η συμπεριφορά του οδηγού αμέσως μετά το τροχαίο.

Κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, ο οδηγός δεν τρέχει προς το μέρος του αιμόφυρτου άνδρα για να δει αν είναι ζωντανός. Αντίθετα, κατευθύνεται αμέσως στο μπροστινό μέρος του οχήματός του, εξετάζοντας με προσοχή τον προφυλακτήρα και το καπό για τυχόν γρατζουνιές ή βαθουλώματα.

Δείτε το βίντεο της σοκαριστικής παράσυρσης:

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü! İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.’nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu. Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v — Haber 7 (@Haber7) June 8, 2026

Η επέμβαση των περαστικών

Ενώ ο οδηγός παρέμενε προσηλωμένος στην κατάσταση της… λαμαρίνας του, οι περαστικοί έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τον τραυματία. Ο πεζός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, αφού ολοκληρώθηκε η απαραίτητη θεραπεία, έλαβε εξιτήριο.

Ο ίδιος ο παθών προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, δηλώνοντας εξοργισμένος στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πως ο ασυνείδητος οδηγός δεν τον αναζήτησε ποτέ, ούτε στο σημείο του ατυχήματος ούτε αργότερα στο νοσοκομείο.

Όσο για τον οδηγό, οδηγήθηκε στις αστυνομικές αρχές, όπου αφού έδωσε την κατάθεσή του για το συμβάν, αφέθηκε ελεύθερος, με την υπόθεση να παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση.