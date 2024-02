Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε ένα χρυσωρυχείο στη τουρκική βορειοανατολική επαρχία Ερζιντζάν στην περιοχή των πηγών του Ευφράτη, δήλωσε σήμερα (13/02) ο δήμαρχος της πόλης, Μπεκίρ Ακσούν.

Στο ορυχείο εργάζονται και πολλές ομάδες με υπεργολαβία για τις οποίες δεν έχουμε κανένα στοιχείο όσον αφορά τον αριθμό και τα ονόματά τους. Ως εκ τούτου είναι φανερό πως οι μέχρι στιγμής αγνοούμενοι θα πρέπει να είναι πολύ περισσότεροι. Ωστόσο, το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές ειναι οι προοπτικές μόλυνσης απο κυάνιο του ποταμού Ευφράτη ο οποίος αφού διασχίσει την Τουρκία εισέρχεται εις την Μεσοποταμία για να καταλήξει στον Περσικό Κόλπο. Το κυάνιο χρησιμοποιείται ευρέως στην εξόρυξη χρυσού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από τις κατολισθήσεις ένα μεγάλο μέρος του εδάφους έχει ήδη πέσει στα νερά του ποταμού, ενώ η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη απο τις βροχοπτώσεις που αναμένεται να εκδηλωθούν σύντομα.

«Δεν υπάρχουν νεότερα για εννέα ανθρακωρύχους. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με ομάδα 400 ατόμων», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2024