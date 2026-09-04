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Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας που καταγράφουν τον αντιπρόεδρο του CHP, Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας να ασκεί σωματική βία σε βάρος της συντρόφου του.
Ο Μπερχάν Σιμσέκ (Berhan Şimşek) συζεί εδώ και 10 χρόνια με την Οζλέμ Σανβέρ (Özlem Şanver) και στο βίντεο φαίνεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος του αρπάζει τη γυναίκα και να τη σπρώχνει με τη βία μέσα στο σπίτι, αφού πρώτα την κλώτσησε.
Βίντεο από το περιστατικό:
Η Οζλέμ Σανβέρ μετά το περιστατικό, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενη ότι υπέστη σωματική και ψυχολογική βία.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Αξιολογώντας την αίτηση, το 1ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Ανατολικής Κωνσταντινούπολης εξέδωσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και απαγόρευσης προσέγγισης διάρκειας 2 μηνών σε βάρος του Μπερχάν Σιμσέκ, βάσει του Νόμου 6284. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω απόφαση παρατάθηκε στη συνέχεια για ακόμη 2 μήνες.
Επιπλέον, στις καταθέσεις που είχε δώσει στο παρελθόν η Σανβέρ περιλαμβάνονταν επίσης ισχυρισμοί ότι ο Σιμσέκ ασκούσε πάνω της σωματική βία, καθώς και ότι την εξύβριζε και την απειλούσε.
Πηγή: Milliyet