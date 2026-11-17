Υπό κρατική διαχείριση τέθηκαν σήμερα το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό κανάλι Sözcü TV και η ιστοσελίδα του, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του ομίλου στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης, δικαστική απόφαση ανέθεσε τη διοίκηση του ενημερωτικού ομίλου στο κρατικό Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων (TMSF), ενώ εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τέσσερα στελέχη του ομίλου.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, με την εφημερίδα Sözcü να μεταδίδει στις 04:57 ότι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το κτήριο και διεξάγουν έρευνες βάσει δικαστικής απόφασης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Φουντά Τουντζέρ Σινταλί και ο πρώην γενικός διευθυντής Ασίμ Ακγκιούλ.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι και την ιστοσελίδα του, ενώ η εφημερίδα Sözcü και δύο ακόμη έντυπα του ομίλου δεν τέθηκαν υπό κρατική διαχείριση. Οι εκπρόσωποι του κρατικού Ταμείου διαβεβαίωσαν τους εργαζομένους ότι δεν επιδιώκεται το κλείσιμο του σταθμού, αλλά η επανέναρξη της λειτουργίας του.

Η παρουσιάστρια του Sözcü TV Ντάμλα Ντογάν Τουντζέλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Επιστρέψαμε στην αίθουσα σύνταξης του Sözcü TV. Σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε στις ζωντανές μεταδόσεις σήμερα το απόγευμα. Αρχικά, θα μεταδίδονται δελτία ειδήσεων. Στο μεταξύ, εξετάζονται οι λογαριασμοί».

– Κατηγορίες για χρηματοδότηση του κινήματος Γκιουλέν –

Η επιχείρηση συνδέεται με δικαστική έρευνα σε βάρος του ιδιοκτήτη του ομίλου Μπουράκ Ακμπάγ, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, καθώς και για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η νέα έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αίτημα του δικαστηρίου για οικονομικό έλεγχο. Επικαλούμενη εκθέσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» πως ο Ακμπάγ χρηματοδοτούσε εταιρείες του ομίλου μέσω τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό.

– Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και τις δημοσιογραφικές ενώσεις –

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση στην τουρκική αντιπολίτευση και στις δημοσιογραφικές οργανώσεις, που καταγγέλλουν νέα παρέμβαση στην ελευθερία του Τύπου. Ο πρόεδρος του Νέου Κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ συνέδεσε την επιχείρηση με τις προηγούμενες παρεμβάσεις σε αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την κριτική.

«Δεν μπορούν πλέον να ανεχθούν ούτε την παραμικρή κριτική, ούτε καν την παρουσίαση μιας και μόνο αλήθειας. Είναι στριμωγμένοι, βυθίζονται σε έναν βάλτο», ανέφερε ο Οζέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) Τουλάι Χατιμογουλαρί κατήγγειλε τη γενίκευση της πρακτικής διορισμού κρατικών διαχειριστών.

«Δεν μπορείτε να μετατρέψετε τον διορισμό διαχειριστών σε κανονικό τρόπο διακυβέρνησης», τόνισε.

Αντιδράσεις εκδηλώθηκαν και από τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Το Συνδικάτο Δημοσιογράφων Τουρκίας (TGS) χαρακτήρισε την επιχείρηση επίθεση στο δικαίωμα ενημέρωσης των πολιτών.

Το συνδικάτο DİSK Basın-İş χαρακτήρισε τον διορισμό κρατικού διαχειριστή «σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου και στο δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση».

Η σημερινή εξέλιξη ακολουθεί την υπαγωγή του επίσης αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Halk TV σε κρατική διαχείριση στις 14 Οκτωβρίου.