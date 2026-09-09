Σε περαιτέρω αυστηροποίηση της στάσης της απέναντι στην Τεχεράνη προχωρά η αμερικανική κυβέρνηση. Ειδικότερα οι ΗΠΑ αποφάσισαν να διευρύνουν τις οικονομικές κυρώσεις που στοχεύουν απευθείας την πολεμική αεροπορία του Ιράν.

Το νέο πακέτο μέτρων, το οποίο ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζει στο στόχαστρο διεθνή δίκτυα και επιχειρήσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση της ιρανικής πλευράς σε αεροσκάφη, κρίσιμα ανταλλακτικά και ευαίσθητο εξοπλισμό αεροπορικής τεχνολογίας.

Συνολικά, στη μαύρη λίστα της Ουάσιγκτον προστίθενται 36 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, η δράση των οποίων εκτείνεται σε διάφορες χώρες.

Ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα που επηρεάζονται περιλαμβάνονται τρεις οργανισμοί με έδρα την Τουρκία, καθώς και επιχειρηματικά δίκτυα που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Μαλαισία και το Καζακστάν.

Οι νέες κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, επικεντρώνονται στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες και στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού που τις υποστηρίζουν. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί έτσι να ενισχύσει την πίεση όχι μόνο στη Mahan Air, η οποία βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις, αλλά και στα δίκτυα που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες άλλων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών.

Εξαρτήματα για drones στο Ιράν

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε τρεις τουρκικές εταιρείες, κατηγορώντας τις ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μέσω του οποίου το Ιράν προμηθευόταν εξαρτήματα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλον εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία S Sistem Lojistik, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, η οποία φέρεται να συντόνιζε αποστολές για λογαριασμό της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Mahan Air.

Η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι μεταξύ των φορτίων περιλαμβάνονταν εξαρτήματα για drones και βιομηχανικός εξοπλισμός.

Στο ίδιο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνονται ακόμη δύο τουρκικές εταιρείες. Η Sky Phoenix, με έδρα τη Σμύρνη, κατηγορείται ότι μεσολάβησε για τη μεταβίβαση αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών στη Mahan Air, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

Η Mes Cargo, με έδρα επίσης την Κωνσταντινούπολη, κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως εμπορικός αντιπρόσωπος της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας.

Η Mahan Air βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2011, καθώς οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι τρεις τουρκικές εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση για τις κυρώσεις, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση.