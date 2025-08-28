Σύμφωνα με την αραβική ιστοσελίδα ειδήσεων Al Hadath Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε πως οι στρατιώτες του Ισραήλ αποσυναρμολόγησαν συσκευές κατασκοπείας που ήταν εγκατεστημένες στη Συρία εδώ και δέκα χρόνια. Πληροφορίες αναφέρουν πως επρόκειτο για τουρκική κατασκοπευτική βάση.

Η είδηση αυτή έρχεται ση δημοσιότητα μετά την επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας το βράδυ της Τετάρτης σε στόχους στα προάστια της Δαμασκού.

Η εφημερίδα ανέφερε επίσης την ανάκτηση μυστικού και επικίνδυνου εξοπλισμού, με τον αξιωματούχο να στέλνει μήνυμα στη συριακή κυβέρνηση να μην ακούει τις εντολές της Τουρκίας.

«Προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση της Σάρα να μην παίζει με τη φωτιά και να μην ακούει τις τουρκικές εντολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της η εφημερίδα «The Times of Israel» αναφέρει πως ισραηλινές Δυνάμεις φέρονται να πραγματοποίησαν επιδρομή σε θέσεις του συριακού στρατού κοντά στη Δαμασκό με ελικόπτερα και χερσαίες δυνάμεις.

Σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού, μια μονάδα του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε αερομεταφερόμενη προσγείωση σε μια στρατηγική κορυφή λόφου νοτιοδυτικά της Δαμασκού και διεξήγαγε μια δίωρη επιχείρηση πριν εγκαταλείψει την περιοχή.

Τις επιχειρήσεις δεν έχει επίσημα επιβεβαιώσει το Τελ Αβίβ.