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Νέα προκλητική τοποθέτηση απέναντι στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία υπεγράφη το 2019, είναι απόλυτα σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και δε δύναται να ακυρωθεί από μονομερείς κρίσεις ή ενστάσεις τρίτων μερών.

Η απάντηση στις αιτιάσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων της Αθήνας και της ΕΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποναύαρχος Ακτούρκ, επέμεινε στις πάγιες θέσεις της χώρας του. Τόνισε ότι ο καθορισμός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, το Μνημόνιο Κατανόησης του 2019 συνομολογήθηκε στη βάση των αρχών της ισότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας και της Λιβύης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η νομική ισχύς του κειμένου παραμένει ακέραιη, ενώ πρόσθεσε πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας —κατά τους ισχυρισμούς του— στην περιφερειακή σταθερότητα.

Η ικανοποίηση της Άγκυρας για την έγκριση από τη λιβυκή Βουλή

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σχετική απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026. Η Άγκυρα θεωρεί ότι η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει την ισχύ της συμφωνίας και εδραιώνει τη στρατηγική σύνδεση των δύο πλευρών.

Στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι η κίνηση του λιβυκού κοινοβουλίου ενισχύει τη διεθνή υπόσταση του μνημονίου.

Κατέληξε αναφέροντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τις πρωτοβουλίες της στην περιοχή, επιμένοντας στη νομιμότητα των ενεργειών της.

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