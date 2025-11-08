Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Ένταση δημιουργήθηκε γύρω στις 10 το πρωί του Σαββάτου (8/11), στο χωριό Δένεια στην Κύπρο, μετά από νέα πρόκληση των «κατοχικών αρχών» του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ελληνοκύπριοι γεωργοί πήγαν στη Νεκρή Ζώνη για να καλλιεργήσουν τη γη τους, με αποτέλεσμα τουρκικό στρατιωτικό όχημα να εισέλθει στο σημείο, προκειμένου να τους παρεμποδίσει, ζητώντας τους να αποχωρήσουν.

Στη σκηνή έσπευσαν τα Ηνωμένα Έθνη για να εκτονώσουν την κατάσταση. Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν όλοι από το σημείο, το όχημα των κατοχικών δυνάμεων επέστρεψε σε λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν και τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, (η UNFICYP είναι η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο) .

Τόσο οι Τούρκοι στρατιώτες όσο και οι άνδρες της Ειρηνευτικής Δύναμης, αποχώρησαν από τη νεκρή ζώνη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και πριν από τέσσερις ημέρες.

Ο Θεόδωρος Γκότσης, εκπρόσωπος Τύπου του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το ΥΠΕΞ, είναι σε επαφή με τις κοινοτικές Αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Από την πλευρά του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με τη δέουσα σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός κατοχικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». «Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι και το Υπουργείο Άμυνας είναι ενήμερο για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Πηγή: philenews.com